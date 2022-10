Chiara Ferragni con 155mila euro di bracciali

“Gli highlight degli ultimi giorni, inclusa la mia nuova manicure matte”, scrive Chiara Ferragni su Instagram, postando una carrellata di immagini della sua vita, tra impegni di lavoro e tempo in famiglia. Scatti di backstage, primi piani del make-up, nude look sul set: il mix fotografico è vasto. Le unghie sono effettivamente accattivanti ma l’occhio non può che cadere sui gioielli di Chiara.

Shareting eccessivo?

Una nuova polemica è ruotata intorno a Chiara Ferragni questa settimana. Il motivo? La sovraesposizione dei figli. In un video, che è stato poi rimosso e ripubblicato senza audio (creando ancora più malcontento), si sente la tata di Leone, primogenito di Fedez e della Ferragni, esclamare: “Solo un minuto Leo, fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Non è la prima volta che i Ferragnez vengono accusati di shareting eccessivo. La condivisione online della vita dei propri figli è infatti un tema molto dibattuto. Dopo l’ennesimo fuoco che interessa la vita della famiglia più mediatica d’Italia, la Ferragni ha preferito favorire per un paio di giorni contenuti che riguardano la sua professione e le sue attività, sebbene i bambini non manchino mai.

Unghie e bracciali

Chiara Ferragni mostra dunque la manicure. Lunghe e affusolate, con la punta a mandorla, forma decisamente trendy al momento, le unghie dell’imprenditrice sono graffianti e sensuali. Lo smalto beige, in versione opaca, si sposa perfettamente con tutti gli outfit… e con tutti i gioielli. “Arm candy” è l’espressione usata dalle influencer sui social per esibire i loro bracciali: quelli della Ferragni sono da favola e costosissimi. Chiara ama il lusso. Lo compra e lo riceve sia dai brand che dal marito Fedez (vi ricordate quando le ha regalato un bracciale da 318mila euro di Cartier?).

Arm candy costosissimo

Cartier si conferma proprio la maison di gioielli preferita da Chiara Ferragni, che con i suoi gioielli negli scatti su Instagram ha illuminato gli occhi di tanti fashionisti. Partiamo dal polso sinistro: qui Chiara sfoggia cinque bracciali. Tre bangle della collezione Love, di cui uno di diamanti, e un Panthère in oro giallo e onice. Sul braccio destro spicca invece un bracciale solo, sempre della collezione Love, in oro bianco. Il valore totale di questi preziosi? 155.700 euro. Una stima che potrebbe essere molto più alta, se ci aggiungiamo il tennis con vistose pietre, il cui costo è sconosciuto. Le unghie sono belle ma i gioielli fanno davvero sognare.

Related Posts