Ormai non c’è Cannes senza Chiara Ferragni. L’influencer italiana ci tiene a partecipare a tutte le edizioni del Festival del glamour e ogni volta la sua apparizione resta memorabile. Quest’anno, oltre ai flash e agli applausi, l’imprenditrice ha pensato di promuovere nella location francese anche la sua prestigiosa collaborazione con Nespresso.

L’abito verde lime di Chiara Ferragni

Dopo l’abito rosa del 2018, la parrucca del 2019, l’edizione 2021 del Festival del Cinema (il 2020 è stata annullata per il Covid), verrà ricordata per l’abito color lime di Chiara Ferragni. Spalle scoperte e lungo strascico, si tratta di una scenografica creazione Giambattista Valli, con una particolare decorazione sul décolleté: dei fiori in alluminio riciclato. “Lo stesso materiale che Nespresso usa per le sue capsule”, si precisa su Instagram. In inglese, affinché il messaggio di riciclo e positività legato al marchio che la Ferragni sta promuovendo, arrivi a un maggior numero di persone possibile.

Chiara Ferragni “per” Nespresso

Il problema della dismissione delle capsule è di fatto uno dei punti deboli di Nespresso. Nemmeno le nuove capsule (la gamma Vertuo della “versione Ferragni”) come le precedenti, possono essere riciclate direttamente dal consumatore, ma vanno portate di persona in boutique o in ricicleria. Operazione interessante quindi, quella di Chiara Ferragni, che sposta l’attenzione in modo proattivo sulla riciclabilità dell’alluminio. Nemmeno il colore dell’abito sembra essere casuale, dato che il “lime” è una tonalità di verde, colore che da sempre denota attenzione all’ambiente. In sostanza Nespresso in ottica green: è qui che la missione dell’influencer è compiuta.

I look di Cannes

Di sicuro interesse per i suoi follower, sono gli altri outfit che la Ferragni ha mostrato in Costa Azzurra. Il primo giorno l’influencer ha preferito un look casual ma firmatissimo, con top Prada accessoriato di borsa e ciabattine Hermes. Prima del red carpet, per l’inaugurazione del temporary cafè, Chiara ha indossato un completo Etro a stampa nautica composto da camicia, bermuda e sandali abbinati. Infine per la cena al beach club eccola con un look Des Phemmes con top giallo tie dye e gonna fucsia. Insomma collaborazioni importanti, top brand, clamore, buoni propositi e glamour: che ne dite di questa inarrestabile Chiara Ferragni?

