Chiara Ferragni a Ibiza, i look sexy fanno impazzire Fedez (e i follower)

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto Ibiza per ricaricare le pile durante l’estate. In una bellissima villa con piscina, contornata da un enorme giardino, hanno trascorso settimane di spensieratezza e relax insieme ai figli Leone e Vittoria. Sui social, c’era da aspettarselo, non è mancato il reportage del soggiorno sulla Isla Blanca con l’influencer che ha sfoggiato un outfit più spregiudicato dell’altro e suo marito sempre più pazzo di lei.

La polemica non va in vacanza

I giorni a Ibiza sono trascorsi veloci e Chiara Ferragni ha fatto sognare i follower raccontando tutti i momenti più belli. Ma la polemica è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si tratta dei Ferragnez. Le immagini della loro escursione sull’isola di Es Vedrà, con gli scatti abbracciati sull’orlo del precipizio, hanno scatenato parecchie critiche. Tra quelli che hanno dato degli incoscienti alla coppia, anche Marina Di Guardo, che ha commentato: “Ho visto e non ho approvato, troppo alla sperandio“. Ma Fedez ha chiosato: “Eravamo con una guida esperta che aveva tutti i permessi, lo rifarei”.

Chiara Ferragni bollente sotto il sole in costume

A Ibiza Chiara Ferragni ha sfoggiato un look più sexy dell’altro, con costumi a dir poco audaci. In bikini Calzedonia era irresistibile, e Fedez non ha potuto fare a meno di concedersi qualche palpatina hot. Ma se in due pezzi Chiara era provocante, con l’intero fucsia Chiara Ferragni Brand, sgambatissimo e con il retro ridotto ai minimi termini, era veramente una bomba. Non si è fatta mancare neanche il topless, stando ben attenta a nascondere il capezzolo per non incappare nella censura di Instagram.

Sottobraccio, anche una costosissima borsa mare di paglia, firmata Louis Vuitton (ve ne abbiamo parlato QUI).

Sexy e glamour per le serate romantiche

Per le serate Chiara Ferragni ha scelto outfit glamour e, come per il beachwear, all’insegna della sensualità. Irrinunciabili le trasparenze, come quelle del minidress YSL che lasciava intravedere il seno sotto al pizzo. Poi shorts di pelle, microtop e tanti marchi. Con l’abito di seta e cristalli Cristahlea (dal costo di oltre 5mila euro) era provocante più che mai. E i baci hot con Fedez sono la prova che ha centrato l’obiettivo. Sfoglia la gallery e guarda tutti i suoi look…

