All’addio al nubilato Chiara Ferragni è un “uccello libero”

A Maiorca per il bachelorette di Veronica Ferraro, l'influencer in total white ha riaffermato la ritrovata indipendenza

Quella 2024 è la prima estate da separati per Chiara Ferragni e Fedez. I due, dopo lo scandalo pandoro, che li ha portati alla rottura definitiva, alternano momenti di forte presenza su Instagram a giorni di silenzio. Un gioco non facile per loro, che hanno costruito un impero sulla visibilità social, tra progetti lavorativi e vita famigliare. Adesso che non mostrano più i volti dei figli sul web, ecco che la narrazione gira solo intorno a loro stessi, tra i look sexy di lei e il divertimento di lui.

Il look della futura sposa

Lo scorso weekend le foto e i video dell’addio al nubilato di Veronica Ferraro hanno fatto il giro del web. L’influencer è volata a Maiorca con gli amici più cari, per celebrare degnamente questo passaggio importante della sua vita: a settembre sposerà il produttore musicale Davide Simonetta. Dopo Diletta Leotta, anche la Ferraro ha optato per un white party, invitando tutti i suoi ospiti a vestirsi appunto di bianco. La sposa ha catturato l’attenzione con uno slip dress immacolato di Atelier Emé, brand che la vestirà anche nel giorno del sì. Il modello con spalline sottili ha un sensuale incrocio sulla schiena. In tema di malizia, non si può non citare l’outfit di Valentina Ferragni. All’evento l’influencer ha optato per un lungo vestito di Zara (45,95 euro) dal profondissimo scollo centrale, che ha lasciato davvero poco all’immaginazione.

A Maiorca per il bachelorette

Al weekend di festeggiamenti non poteva mancare Chiara Ferragni: lei e Veronica Ferraro sono migliori amiche. Nel weekend del bachelorette però l’influencer non ha pubblicato su Instagram, comparendo solo in foto e video degli altri invitati. Una volta rientrata a Milano, Chiara ha postato un riassunto per immagini dei giorni trascorsi a Maiorca. I bagni in mare, il relax in piscina nella villa che li ha ospitati, le confidenze a letto, i tragitti in macchina con la musica ad alto volume: la Ferragni ha condiviso con i follower queste ore felici.

Chiara Ferragni prende il volo

Nel carosello fotografico di Chiara Ferragni a Maiorca non sono ovviamente mancate le foto del suo look per il white party. L’influncer ha selezionato un outfit candido e sensuale al tempo stesso. Il minidress bianco con scollo a cuore ha un orlo di cristalli sulla gonna. Al vestito sono abbinati dei lunghi guanti in rete abbelliti di lustrini. Un look giocoso e chic, perfetto con la pelle abbronzata dal sole estivo. A destare curiosità è anche il nome del brand che ha creato il capo: Vestiaire d’un oiseau libre (1.335 euro), “il guardaroba di un uccello libero”. Un termine evocativo, che ben incarna la realtà attuale della Ferragni: lei stessa ha ammesso nei giorni scorsi di aver finalmente ripreso in mano la propria vita, senza obblighi e costrizioni.

La nuova vita di Fedez

Chiara Ferragni si sta dunque godendo la ritrovata joie de vivre ma Fedez non è certo da meno. Il rapper sta trascorrendo un’estate intensa, tra vacanze e relax. In giro per l’Italia (sul jet privato), presenzia ai festival musicali, tra cui Cornetto Battiti Live. Al suo fianco c’è Emis Killa, interprete con lui della hit Sexy shop. Il cantante sta lavorando anche a nuovi progetti artistici. Non mancano poi le molte indiscrezioni sulla vita privata con una serie di flirt a lui attribuiti e poi sgonfiati nel giro di pochi giorni. Sbircia nella gallery l’estate da “uccelli liberi” di Chiara Ferragni e Fedez.

