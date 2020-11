Chiara Ferragni bacia il “pancione” di Fedez poi va al museo con Leone

“Pronta per il nuovo lockdown (anche se più leggero)”, scrive Chiara Ferragni su Instagram mentre, adagiata sul divano, augura ai follower una notte serena. Con Milano in zona rossa, l’influencer è costretta a mettere in stand-by la sua vita mondana. Basta shopping in presenza e ristoranti per un po’, potrà tuttavia continuare a lavorare sul set, rispettando i protocolli covid. Prima di chiudersi quasi a tempo pieno tra le mura domestiche (qui i dettagli del lussuoso attico dei Ferragnez) la Blonde Salad ha trascorso un’ultima giornata a spasso insieme al piccolo Leone. Dopo il parco, mamma e figlio si sono diretti alla Pinacoteca di Brera, lo storico museo meneghino.

In un post pieno di immagini di lei e Leo che osservano quadri e sculture, Chiara Ferragni dichiara di essersi ripromessa di portare il figlio in ogni museo della città, quando sarà di nuovo possibile. Continua così il lavoro di promozione e rilancio di Chiara delle bellezze italiane, dai mari ai monti fino agli spazi culturali. Per il suo pomeriggio all’insegna dell’arte la Ferragni ha optato per un outfit comodo, caldo e molto glam. Incinta del secondo figlio, una femmina, che nascerà a marzo, l’influencer, al quinto mese di gravidanza, ha iniziato a prediligere forme più morbide. Un lussuoso cappotto di Fendi con le tasche in pelliccia teneva al caldo il suo pancione in crescita. Ai piedi gli iconici stivali Monolith di Prada e a tracolla una borsa nera dello stesso brand.

A proposito di pancione, Chiara Ferragni e Fedez si sono anche ritagliati qualche minuto per scattarsi delle foto divertenti alla specchio. Nella prima, più seria, il rapper bacia le dolci forme della moglie, sensuale con addosso un reggiseno di Intimissimi che svela il seno florido. Poi però è lei a baciare la pancia di lui, che appare decisamente più arrotondata del solito. La spinge in fuori per gioco o ha esagerato con le calorie? Sotto i due indossano dei pantaloni della tuta, il classico capo da quarantena che, per forza di cose, sfoggeranno spesso nelle prossime settimane di isolamento.

Related Posts