Chiara Ferragni ha trovato la sua “rivale”: che bambola!

Capelli biondi, occhioni celesti e felpa con gli occhietti iconici. La bambolina in questione saluta dalla felpa di Chiara Ferragni: non ci vuole molto per riconoscere l’influencer nel disegno. Dagli Stati Uniti, ecco il lancio della collezione natalizia: per adesso Chiara ha mostrato ai follower maglione rosso, maglione nero e cappellino fucsia. Post mirati che scatenano curiosità e commenti e che portano click verso il proprio sito di e-commerce.

L’idea di un alter ego di Chiara Ferragni risale al 2018. In occasione del proprio matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni avevano trovato ad attenderli, in aeroporto, la versione pupazzo di chi avrebbero sposato. Una trovata goliardica, targata Trudy, che era subito piaciuta alla rete, trainando l’idea di una bambola con le sue fattezze che è tutt’ora vendutissima. Adesso la Winter Holidays Capsule Collection vede la Ferragni doll indiscussa protagonista.

Ma non si tratta solo di abiti e accessori. La CFmascotte inizia a vivere di vita propria. Si presenta come la versione più morbida della Ferragni, si veste come lei, si muove come lei e in qualche occasione l’accompagna. Ha comunque un suo profilo Instagram che vanta già un discreto numero di follower, da cui posta selfie in giro per il mondo. Chiara Ferragni ha forse trovato, in se stessa, un’ottima rivale.

