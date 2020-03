Chiara Ferragni lancia la linea di biscotti e scoppiano le polemiche

“Sapete che Oreo è il biscotto numero uno al mondo? E’ per questo che ho deciso di collaborare con loro”. Solo il meglio per Chiara Ferragni. L’influencer è ormai inarrestabile e ha appena annunciato la sua partnership con la multinazionale che produce il famoso biscotto al cacao con ripieno alla crema.

Chiara fa biscottini fashion

Durante un weekend di relax in montagna con il marito Fedez e il figlio Leone, Chiara Ferragni si è presa una pausa dalle passeggiate sulla neve per svelare il suo nuovo, importante progetto. Per questa limited editon, il leggendario packaging blu è stato rivisitato in chiave Ferragni. Così ecco che sulla confezione, a base bianca, è comparso il logo con l’occhietto fumettoso di Chiara.

La polemica sul prezzo

Un deal, quello con Chiara Ferragni, che si prevede fruttuoso per l’azienda americana di food, dopo quello, altrettanto cool, firmato con Supreme. Il set da tre confezioni di Oreo in edizione limitata, realizzato in accordo con il famoso marchio di streetwear newyorchese, è stato messo in vendita a 8 dollari ma sta registrando cifre da capogiro su Ebay, con punte anche di 92mila dollari.

Dovremo assistere a vendite secondarie a peso d’oro anche per il pacchetto di Chiara Ferragni? Di certo, già non mancano le polemiche. Dopo l’annuncio infatti i follower hanno intasato i commenti di Chiara, chiedendo informazioni in merito al costo. Del resto, chi non ricorda il polverone per l’uscita dell’acqua Evian personalizzata dalla Ferragni e messa in vendita a 8 euro? Lei questa volta è corsa subito ai ripari, chiarendo che il prezzo sarà identico a quello delle confezioni normali.

L’imprenditrice digitale colpisce ancora

Come se non ci fosse già abbastanza curiosità intorno all’iniziativa, la scaltra Chiara ha pensato a un ulteriore modo per fidelizzare i compratori. Con due tubi di Oreo acquistati ci sarà infatti la possibilità di partecipare all’estrazione di uno dei capi realizzati per l’occasione e firmati Chiara Ferragni Collection. Felpe e magliette dai colori pop con stampati occhietti e biscottini.

In tempi di coronavirus, con l’ingiustificata razzia degli scaffali negli ultimi giorni, ci pensa Chiara Ferragni a portare un po’ di allegria nei supermercati. Si annuncia già il sold-out, per il virus o perché tutto quello che si inventa la Ferragni è un successo garantito, poco importa. Intanto lei guadagna e noi mangiamo.

Related Posts