Dopo l’avvicinamento alla cucina (retribuito) e la nuova passione per l’allenamento, ecco un’altra attività che mai avremmo pensato di vedere Chiara Ferragni fare: lavare i panni. L’influencer in quarantena si sta davvero barcamenando nelle attività domestiche tra la preparazione di gustosi manicaretti, la ginnastica nella sua palestra privata e, adesso, anche la gestione della lavatrice. Il tutto unito al tempo dedicato al marito Fedez, al figlio Leone e alle sue attività lavorative che, nonostante il lockdown, non si sono mai fermate, seppur a distanza.

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici digitali più pagate del mondo e la cosa non è certo casuale. Direttamente dalla sua lavanderia mostra ai follower come caricare la lavatrice appunto. I prodotti che usa sono ovviamente sponsorizzati, Dash nel caso specifico. Alla fine del ciclo Chiara dà un’annusata di fresco pulito ai vestiti e sorride soddisfatta a favor di camera.

Dopo il bucato Chiara Ferragni si trasferisce in una stanza che le è decisamente più funzionale: la cabina armadio. Nel guardaroba da sogno la Blonde Salad cala i pantaloni azzurri, della sua linea Chiara Ferragni Collection, e delizia i fan con una serie di scatti in lingerie. Il reggiseno in pizzo bianco abbinato a un tanga striminzito, entrambi di Intimissimi, trasformano Chiara in una bomba sexy. “Amo questo nuovo completo”, scrive lei. Voi la preferite come casalinga o in versione panterona?

