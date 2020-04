Le costose tute di Chiara Ferragni sold-out in pochi giorni: è polemica

Tutto quello che fa Chiara Ferragni porta a polemiche. Ogni mossa dell’influencer crea aspri battibecchi tra fan e detrattori. E’ stato così anche per l’ultima iniziativa della Ferragni, la sua collaborazione con il colosso sportivo Champion. Nei giorni scorsi Chiara ha infatti lanciato la capsule Champion x CF.

Una collezione costosissima

I capi di sportswear sono un mix dei simboli iconici della Chiara Ferragni Collection, dai colori pastello all’occhietto-logo del brand. Anche i prezzi sono in linea con quelli del marchio dell’imprenditrice. Se infatti i prodotti standard di Champion costano in media tra i 40 e i 90 euro, per la limited di Chiara Ferragni ci vogliono 230 euro per una felpa, 195 euro per un paio di pantaloni e 145 euro per degli shorts. Ed è qui che sono scattate le polemiche, ancora una volta, legate ai soldi della Blonde Salad.

La polemica social

Com’era già successo con l’acqua Evian e anche con i biscotti Oreo, molte persone hanno gridato allo scandalo per i costi esagerati dei vestiti. Abbassa i prezzi della collezione, se no noi poveri mortali non possiamo acquistarli – Ma è acetato rosa e costa 250 euro al pezzo? – Sì ma zia 400 euro un completo – L’avrei presa se non mi dovessi vendere praticamente un polmone – Con ‘sta pandemia i soldi scarseggiano… lo potevi fare qualche codice sconto, si legge sotto alle foto Instagram di una Chiara Ferragni super glam con addosso tshirt, calzoncini, pantaloni e felpe della limited.

In molti però i soldi necessari li hanno trovati perché Chiara Ferragni ha annunciato con orgoglio che il 99% della capsule è andata sold-out in soli tre giorni. E via di altre accuse. In un momento socio-economico così delicato come quello che stiamo vivendo in questi mesi, questa mossa di business è sembrata irrispettosa. In realtà la collezione è stata ovviamente pensata e prodotta ben prima dell’emergenza sanitaria e i prezzi sono stati probabilmente stabili dall’azienda americana.

I regali per la famiglia

Per pubblicizzare i prodotti Chiara Ferragni ha assoldato tutta la famiglia. Dal marito Fedez alle sorelle Valentina e Francesca Ferragni fino a mamma Marina Di Guardo: tutti hanno postato foto con addosso i vestiti. Loro però li hanno sicuramente ricevuti in omaggio.

