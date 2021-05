Chiara Ferragni sbaglia outfit in vacanza e fioccano le critiche

E’ stato un weekend di amore, buon cibo, bei panorami, amici e famiglia quello trascorso da Chiara Ferragni. In un resort di lusso nel cuore della Maremma, l’influencer ha spento 34 candeline, circondata dalle persone a lei più care. Quattro giorni nella natura toscana, tra lunghe passeggiate, visite a luoghi incantati, come il Giardino dei Tarocchi a Pescia Fiorentina, e tanto relax. Accompagnata dal marito Fedez e dai figli, Leone e Vittoria, per la mini vacanza la Ferragni si è portata dietro un sacco di look.

I look primaverili

Per festeggiare il suo compleanno Chiara Ferragni ha puntato sui colori della primavera e capi che enfatizzano il suo corpo, mettendo in valigia tantissimi vestiti. Spesso in jeans, ha dato il meglio nella parte alta, con top corti, come quello di Miu Miu con fiori ricamati o giacche portate senza reggiseno, come quella rosa a quadri vichy di Greta Boldini. Non sono mancati i selfie nel bikini azzurro Calzedonia. Del resto la Ferragni ha detto più volte di essere particolarmente entusiasta del suo seno in allattamento e non perde occasione per mostrarlo.

Le critiche

Non è mancata però qualche critica. In particolare i follower sembrano non aver gradito gli scatti di Chiara Ferragni con una tutina aderente a fiori di Zara, così scollata da far uscire in parte i capezzoli. Capisco la gioia nell’avere un seno più pieno ma sono proprio di fuori – Ma il senso di indossare questa tutina? – Non voleva far vedere le zinne no no, hanno commentato.

I fan però hanno ritenuto più grave un’altra immagine, dove Chiara mostrava divertita le scottature sulla schiena per essersi esposta al sole senza crema solare. Preferirei ricordate che maggio è il mese dei tumori della pelle – Non è salutare – La protezione è importante, aiuta noi medici a diffondere il verbo dell’SPF, si legge sotto allo scatto. Insomma la prossima volta che farà i bagagli Chiara dovrà ricordarsi, oltre ai tanti cambi d’abito, anche i solari!

