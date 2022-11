L’underboob di Chiara Ferragni è per… Max Pezzali

L'influencer con la mamma e gli amici si scatena al concerto: il look è in pieno stile anni Novanta

Serata all’insegna dei ricordi per Chiara Ferragni. L’influencer in libera uscita con gli amici più cari si è scatenata al concerto milanese di Max Pezzali. Dichiaratamente fan sfegatata degli 883, Chiara non ha perso l’occasione per rivivere in musica gli anni Novanta.

Al concerto con la mamma

C’era anche mamma Marina Di Guardo insieme a Chiara Ferragni allo show. Le due, felici ed emozionate, hanno posato in camerino insieme a Max Pezzali, prima di scatenarsi a bordo palco. L’imprenditrice ha postato una serie di video dove canta a squarciagola le hit della band che tanto spopolava in Italia quando lei era una bambina. Circondata da tanti amici, tra cui le best friend Veronica Ferraro e Chiari Biasi, la Ferragni ha documentato sui social la sua serata.

Look anni Novanta

Abilissima nell’adattare i look agli eventi a cui partecipata, per lo show Chiara Ferragni ha scelto un outfit che ricordava gli anni Novanta. Com’è consuetudine da qualche mese, la Ferragni ha ripreso il suo abbigliamento prima di uscire di casa. Il “fit check” (il controllo dell’outfit) permette ai follower di scoprire tutti i brand che indossa.

Trent’anni fa i pantaloni a zampa andavano di gran moda ed ecco che Chiara Ferragni ne ha proposta una versione rivisitata, a stampa animalier, di Etro. Stesso brand per il micro top in finta pelle a stampa paisley: un modello così mini da regalare un underboob bollente. Comodità ai piedi, con un paio di stivali in camoscio color tabacco di Tod’s. Massicci e con la suola alta, la facevano svettare tra la folla. E’ molto Nineties anche il piumino corto e gonfio di Giuseppe Di Morabito. A guardare l’influencer si fa davvero un tuffo del passato.

Pronta per il Natale

E’ un periodo di grandi impegni lavorativi e famigliari per Chiara Ferragni. I progetti business proseguono a gonfie vele. L’imprenditrice ha di recente lanciato un’inedita versione del pandoro Balocco, la cui confezione è stata ricoperta, per scopi benefici, di accattivanti grafiche a occhietto (il logo del suo brand) e bamboline bionde. Non mancano le proposte hot da parte della Ferragni, come il completo intimo bianco di Intimissimi, che la rende sexy e candida al tempo stesso. Tanto spazio è anche dedicato ai figli: casa Ferragnez è già stata addobbata per il Natale in arrivo e Leone e Vittoria si divertono tra le decorazioni. Partiranno per la montagna anche quest’anno? In attesa delle meritate vacanze, guarda nella gallery Chiara ballare sulle note degli 883.

Related Posts