Weekend ricco di divertimento per l'influencer, che è volata in Sicilia con la famiglia e gli amici... in valigia solo look bollenti

Il 7 maggio ha compiuto 35 anni, l’8 maggio ha celebrato la festa della mamma: per Chiara Ferragni è stato un weekend carico di sentimento. E di divertimento. Venerdì l’imprenditrice è volata in Sicilia insieme al marito Fedez, ai figli Leone e Vittoria, alla sorella Valentina Ferragni e a una miriade di amici per una tre giorni da favola. A Palermo ha alternato visite culturali a party da mille e una notte. Per l’occasione ha selezionato una serie di look più sexy che mai.

In Sicilia dopo il Met

Non c’erano dubbi sul fatto che fosse lei la protagonista indiscussa del fine settimana ma Chiara Ferragni ci ha tenuto a sottolinearlo comunque sfoggiando degli outfit che non sono passati inosservati. Dopo una settimana oltreoceano tra Messico e New York per il Met Gala (RIVEDILA QUI sul red carpet), l’influencer si è presa qualche giorno di pausa per festeggiarsi degnamente. Giacca in pelle nera e pantaloni larghi nella stessa nuance: la Ferragni ha lasciato Milano comoda e in total black. Una volta a Palermo, è stato invece un crescendo di sensualità.

Trasparenze siciliane

Per la cena di benvenuto, Chiara Ferragni era provocante con un reggiseno in maglia metallica di Ludovic de Saint Sernin abbinato a pantaloni dello stesso brand completamente trasparenti. Ai piedi dei sandali di Chiara Ferragni Collection. Per il grande party di sabato sera invece, giorno del suo compleanno, Chiara era una visione con un outfit su misura realizzato per lei da Miu Miu. Gonna lunga, top a fascia con applicazioni gioiello e provocanti guanti. La Ferragni ha osato anche durante il giorno, con maliziosi top che svelavano i capezzoli, body asimmetrici e pantaloni in pelle. Ai piedi sneakers o stivali, come quelli neri con zip The Row, sulla spalla le borse Constance di Hermès in coccodrillo e la nuovissima Vibe Bag di Dior in fucsia.

I regali

Quando sei circondato da tanto amore, non puoi sperare in regalo più grande. Chiara Ferragni ne è senza dubbio consapevole. Per lei questo weekend con gli affetti più stretti ha significato molto, per sua stessa ammissione. Dei cadeaux però li ha ricevuti comunque. Gli amici di vecchia data le hanno regalato un anello con uno spettacolare zaffiro rosa, circondato da diamantini. Top secret il regalo del marito Fedez, si ipotizza sia però firmato Tiffany & Co. Il bigliettino del rapper è scritto proprio sulla carta intestata della nota gioielleria. In attesa di scoprire il prezioso, che si annuncia spettacolare, godetevi una Chiara più hot che mai nella gallery.

