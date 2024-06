Chiara Ferragni vs Elisabetta Gregoraci: sfida di look costosi a Capri

Weekend di inizio estate al mare per due delle vip più chiacchierate della cronaca rosa italiana: Chiara Ferragni ed Elisabetta Gregoraci. L’influencer e la showgirl hanno trascorso qualche giorno a Capri. Dall’esclusiva località, che ogni anno vede transitare star e imprenditori da ogni angolo del mondo, non hanno perso occasione per condividere con i follower la loro routine. I look sono da capogiro: avevate dubbi?

Al mare in compagnia

Meta del jet set internazionale, l’isola di Capri è sempre ambitissima dalle vip. Ad aprire la stagione estiva 2024 ci pensano Elisabetta Gregoraci e Chiara Ferragni. Nel loro lungo weekend campano, le due hanno svolto attività pressoché identiche: le gite in barca vista Faraglioni, lo shopping nelle rinomate boutique dell’isola, le passeggiate con sfondi mozzafiato e i pasti nei ristoranti di lusso più famosi. Stessi scorci e stesso divertimento, come quando sia Elisabetta che Chiara si sono fatte imboccare la pizza fritta da un simpatico cameriere. Entrambe erano in compagnia. La Gregoraci ha postato uno scatto insieme al fidanzato, Giulio Fratini, mentre la Ferragni ha giocato con i follower definendo lo storico collaboratore, Angelo Tropea, il suo “hubby” (maritino). In realtà pare che l’imprenditrice, fresca di separazione da Fedez, stia frequentando Andrea Bisciotti, ortopedico 31enne. “Wish you were here” (vorrei che fossi qui) ha scritto lei in una storia Instagram: a chi stava pensando?

Chiara tra bikini e fantasia

Con una serie di frasi motivazionali, citazioni e stralci di canzoni, Chiara Ferragni fa sapere ai follower (e a Fedez?) di essersi riappropriata della sua vita, della sua indipendenza e della sua luce interiore. Negli scatti da Capri sembra serena e rilassata. I suoi outfit iper-sensuali fanno il resto. Fiorellini azzurri su fondo bianco e verde acqua: sono queste le tonalità scelte da Chiara per i suoi bikini. Per le passeggiate giornaliere, la Ferragni predilige la comodità, senza rinunciare ai top brand. La salopette di jeans Prada (1.750 euro) è cool mentre le sneakers bianche Louis Vuitton (990 euro) sono spesso ai suoi piedi. In mano, l’influencer stringe una capiente borsa multi logo di Dior. I look più maliziosi sono riservati alle uscite serali. C’è il long dress con le rose di Rowen Rose e il mini dress in velluto con dettaglio cut-out sul fianco di Sandasimona (458 euro). L’abitino in camoscio di Ermanno Scervino è invece in perfetto trend cowboycore.

Grandi firme per Elisabetta

Passiamo ora a Elisabetta Gregoraci, che in quanto a look firmatissimi non è seconda a nessuno. Grandissima appassionata di moda, la conduttrice calabrese ama fasciare le forme perfette con i brand del lusso. Il top e la micro gonna effetto bandana di Miu Miu non passano inosservati. C’è poi la camicia a righe di Etro (a Capri ne ha sfoggiata una molto simile anche Chiara Ferragni), abbinata agli shorts bianchi The Attico (390 euro): sporty-chic ai massimi livelli. In tema di camicie, quella di Dries Van Noten (995 euro) vanta dettagli gioiello sul colletto. Gli addominali scolpiti della Gregoraci fanno capolino dall’apertura dell’abito beige di Christopher Esber (900 euro) mentre le lunghissime gambe sono protagoniste grazie al minidress floreale di Prada (3.500 euro). In barca davanti ai Faraglioni ecco un’accattivante bikini verde smeraldo di Ele Collection (144 euro). E che dire del candido due pezzi bianco con dettagli di pizzo? Guarda nella gallery le mise di Elisabetta Gregoraci e Chiara Ferragni in vacanza al mare.

