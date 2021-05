MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Idea regalo 6 IL NOSTRO GIUDIZIO

C’era una volta il turista tedesco in vacanza in Italia con le ciabatte e i calzini di spugna. Nella patria della moda e del lusso, questo abbinamento considerato tutt’altro che fashion veniva spesso deriso. Poi è arrivata la pandemia, che ha sdoganato la tuta come outfit da smartwoking e le pantofole come calzature per le riunioni a distanza. Adesso che il mondo sembra tornare lentamente alla vita, nessuno ha più voglia di rinunciare alla comodità, nemmeno fuori casa. Ci ha pensato così Chiara Ferragni a sdoganare il trend della primavera-estate 2021.

Con la Birkin e le ciabatte

Per un pomeriggio di shopping nel centro di Milano, Chiara Ferragni ha optato per un look iper casual, composto da un completo nero di Barrow, accessoriato con una miriade di collane e bracciali colorati. Al braccio la Blonde Salad portava la borsa più desiderata del mondo, una Birkin in pelle nera di Hermès (circa 10mila euro) ma è sui piedi che si sono concentrati gli sguardi. L’influencer infatti calzava un paio di ciabatte in gomma marroni con dei calzini bianchi.

I commenti dei fan

Nonostante non indossasse slides da pochi euro ma le richiestissime Adidas Yeezy (nei siti di rivendita si trovano a prezzi che oscillano tra i 400 e 2000 euro), la proposta modaiola della Ferragni non è piaciuta ai follower e i commenti non si sono fatti attendere. Chiarè, le ciabatte con il calzino bianco e la Birkin? Ma peccccarità – I calzetti con i sandali proprio no – Ad Angela Merkel piace il tuo look, scrivono i fan. Ma davvero uscireste così solo perché lo fai lei?, si chiede qualcuno. Evidentemente sì perché gli avvistamenti social di utenti con questa abbinata si stanno moltiplicando, a riprova che qualsiasi cosa mostri Chiara Ferragni diventa immediatamente trendy.

All’estero è già tendenza

Se Chiara Ferragni si conferma il personaggio più seguito nel nostro Paese in fatto di moda, va detto che negli Stati Uniti sono tante le star che propongono già da tempo il calzino con le ciabatte per uscire. La seguace numero uno di questa tendenza è Kendall Jenner, paparazzata più volte a Los Angeles con questo mix addosso. Non mancano le top Hailey Baldwin e Kaia Gerber. In cerca d’ispirazione? Nella gallery le trovi tutte.

