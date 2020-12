Chiara Ferragni parla con l’outfit… e con Berlusconi

L'ex premier si congratula con i Ferragnez per l'Ambrogino d'oro, intanto non sfugge il dettaglio sul Dior della Blondesalad

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte un voto al colore 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ un periodo di festa in casa Ferragnez. Il 7 dicembre, giorno in cui a Milano si celebra Sant’Ambrogio, il protettore meneghino, i due sono stati insigniti dal sindaco Beppe Sala dell’Ambrogino d’oro. L’onorificenza viene conferita dal Comune alle persone che hanno saputo dare un contributo speciale alla città. Quest’anno, tra i premiati, ci sono appunto anche Chiara Ferragni e Fedez.

I Ferragnez per Milano

“Influencer, imprenditori, intrattenitori. Impossibile ridurre a una definizione questa coppia. Durante la prima fase dell’emergenza sanitaria, hanno messo la notorietà al servizio della lotta al Covid-19, per provare a lenire le ferite della loro città”, sono le parole pronunciate a Palazzo Marino prima di consegnare la Medaglia d’oro a Chiara Ferragni e Fedez. Il riferimento è alla raccolta fondi che i due hanno organizzato a marzo. Con quanto raccolto hanno poi fatto realizzare in tempi record un nuovo reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele. Con oltre 33 milioni di follower in totale su Instagram, il potere comunicativo dei Ferragnez è innegabile. Loro sono stati in grado di trasformare questa forza in un aiuto concreto.

La telefonata con Berlusconi

Le immagini di Chiara Ferragni e Fedez vestiti di tutto punto davanti al Duomo di Milano hanno fatto in pochissimo tempo il giro del mondo. E se non sono mancate, come al solito, le polemiche, sono tantissime le persone che si sono congratulate con loro per la dedizione. Persino l’ex premier Silvio Berlusconi ha organizzato una video-call per ringraziarli dell’impegno.

I dettagli nel look

Tornado al look, Chiara Ferragni si è affidata ancora una volta a Dior, maison che l’ha vestita nelle occasioni più importanti della sua vita, dal matrimonio alla première veneziana del suo film Chiara Ferragni Unposted fino all’annuncio della seconda gravidanza. Con il suo pancione di sei mesi, l’influencer era l’incarnazione di una moderna signora con un elegantissimo tubino nero con cinturina in vita, coperto da un cappotto blu. Al braccio l’intramontabile borsa Lady D e ai piedi un paio di pump rosso fuoco di Jimmy Choo, scelte come simbolo di solidarietà contro la violenza sulle donne.

A prova di furto

Scarpe a parte, c’è un altro particolare fashion che non è sfuggito e che Fedez ha prontamente immortalato nelle storie social. Il rapper ha ripreso in una serie di video la moglie a casa, mentre si stava preparando per la cerimonia. A un certo punto ha inquadrato volutamente il vestito di Chiara Ferragni, mostrando l’antitaccheggio ben saldo alla gonna. “E’ una nuova collab”, ha risposto ironicamente lei. Un legame indissolubile, quello tra la Ferragni e Dior… a prova di furto!

