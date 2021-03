Chiara Ferragni e Fedez genitori bis: i primi scatti e i look in ospedale

MORSO DELLA VIPERA Un voto al colore Adatto per questa occasione idea regalo come lo indossa 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Fiocco rosa in casa Ferragnez. Alle 3:18 del 23 marzo è nata la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni. La coppia ha annunciato il lieto evento a mezzo social ovviamente. “La nostra Vittoria”, hanno scritto i due su Instagram, svelando finalmente il nome della piccola, di cui fino a quel momento si conosceva solo l’iniziale (vi ricordate la camicia Versace di Fedez a Sanremo?).

Il primo look di Vittoria

Lacrime di gioia e grandissime emozioni per Fedez e Chiara Ferragni, che si godono questi primi momenti insieme alla loro bimba. Nell’ospedale milanese dove Vittoria è venuta al mondo ci ha pensato Chiara a portare il fattore moda. Il fashion è il core business di famiglia e Vittoria è stata subito agghindata di tutto punto. Del resto, dalla figlia dell’influencer più famosa del mondo non ci si poteva aspettare altrimenti. Ancora in sala parto, dolcemente adagiata sulla mamma, la neonata ha sfoggiato la cuffietta Eyestar di Chiara Ferragni Collection.

Rosa protagonista

Il giorno dopo, nella tranquillità della loro camera di degenza, Chiara Ferragni e Vittoria sono state immortalate da papà Fedez sul letto. Outfit in pendant per le due, la mamma con un pigiama di Chiara Ferragni Collection e la bimba con una tutina vezzosa con rouches e occhietti, sempre del brand. Dopo la lussuosa borsa fucsia di Louis Vuitton scelta dalla Blonde Salad per l’ospedale, il rosa, colore femminile per antonomasia, si conferma il colore preferito per questi giorni dopo la nascita.

Fedez casual ma firmatissimo

Oltre alla sacca fluo, Chiara Ferragni ha portato in clinica anche una Birkin di Hermès, che ha fatto la sua comparsa in un video dove Fedez piange di gioia tenendo in braccio Vittoria. Continuando a parlare del rapper, una parentesi sui suoi look da ospedale è doverosa. L’artista ha tenuto fede al suo approccio casual ma firmato, selezionando capi comodi ma lussuosi, come le ciabatte Louis Vuitton (830 euro) e i pantaloni Nike x Drake (251 euro). Sbirciate nella gallery i primi, tenerissimi scatti di BabyV.

Related Posts