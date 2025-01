Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera al concerto di Max Pezzali

Serata nostalgica per Chiara Ferragni, che l’8 gennaio ha partecipato al concerto di Max Pezzali all’Unipol Forum di Milan. L’influencer si è scatenata sulle hit degli anni Novanta: lei non ha mai nascosto la sua passione per l’artista italiano che ha segnato diverse generazioni. Strofe che fanno parte del lessico collettivo e che riportano inevitabilmente indietro nel tempo. Allo show con Chiara c’erano la sorella Francesca Ferragni e la migliore amica Veronica Ferraro. Soprattutto però, al fianco della Ferragni c’era il fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera.

La prima foto social con Giovanni

Mente Fedez è ancora ai Caraibi con i figli, Chiara Ferragni, rientrata a Milano dalla montagna, si ritaglia un po’ di spazio per sé. La tranquillità nel maxi appartamento a Citylife, le uscite con gli amici, una capatina in ufficio e… una serata di puro divertimento. In una fredda notte di gennaio, la Ferragni si è scaldata con le canzoni di Max Pezzali. L’influencer ha condiviso con i follower una serie di scatti dell’evento, stando però ben attenta a non mostrare immagini del nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera. Si vocifera infatti che le sarebbe vietato, almeno per il momento, postare contenuti di coppia, secondo il volere della potente (e riservata) famiglia di lui, che si è sempre tenuta ben lontana dalla cronaca rosa. E’ però la moglie di Pezzali, Debora Pelamatti, a pubblicare una foto di gruppo in backstage: Max, Debora, Chiara e Giovanni posano abbracciati e sorridenti.

Il look da concerto

Tra i tanti contenuti della serata, Chiara Ferragni non ha ripostato lo scatto di Debora Pelamatti, dove posa con Giovanni Tronchetti Provera. L’influencer ha però condiviso un video con scritto “Nient’altro che noi”: il rimando è alla canzone del 1999 degli 883 ma sembra esserci anche un riferimento affettuoso per Giovanni, al suo fianco. Maglione blu, jeans affusolati e sneakers scure: è questo il look di Tronchetti Provera al concerto. Registro diverso per la Ferragni che, sebbene abbia optato per il denim come il fidanzato, ha ravvivato l’outfit con una maglia di Ralph Lauren (399 euro) interamente ricoperta di paillettes. “67” è impresso frontalmente a caratteri cubitali: un numero che non suona come una casualità, Max Pezzali è infatti nato nel 1967. In mano Chiara stringe una borsa di lusso, l’eslusiva Kelly Pochette di Hermès in pelle nera.

Le vacanze di Natale

Si poteva ipotizzare una fuga al caldo per Chiara Ferragni durante le vacanze di Natale, invece l’influencer, dopo un anno difficile tra i problemi di lavoro e la fine del matrimonio con Fedez, ha scelto il comfort della neve. Appassionata di montagna, ha trascorso due settimane sugli sci. Sono l’Alpe di Siusi e St. Moritz le mete scelte dall’imprenditrice, che è partita con bagagli smisurati. Chiara ha infatti sfoggiato moltissime tute da sci, tutte costose e accattivanti. Dal completo animalier Goldbergh a quello effetto Puffo di Fusalp, le mise alpine sono una più cool dell’altra. Ricerca stilistica anche per i look fuori dalle piste. Il minidress bianco di Leslie Amon è candido e sensuale mentre i calzoni pezzati da cowgirl di Des Phemmes catturano gli sguardi. Guarda nella gallery gli ultimi outfit di Chiara Ferragni… c’è anche lo scatto con Giovanni Tronchetti Provera.

Related Posts