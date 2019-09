Chiara Ferragni, incidente hot a Venezia 76

Clan Ferragnez al gran completo al Festival di Venezia, l’unico grande assente, per questioni di età e orari, è il piccolo Leone. Tutti gli altri sono accorsi alla corte di Chiara Ferragni, per la presentazione del docu-film sulla sua vita, Chiara Ferragni Unposted, diretto da Elisa Amoruso.

Tralasciando le critiche sulla pellicola in sé, che non ha proprio fatto il pieno di consensi, Chiara & co. sono stati gli indiscutibili protagonisti della serata al Lido. La regina della festa, Chiara Ferragni appunto, si è aggiudicata il premio per uno degli outfit più riusciti di Venezia 76. L’abito blu notte su misura haute couture di Dior, maison scelta anche per il giorno delle nozze, con spalline sottili e una cascata di paillettes era elegantissimo e… molto rivelatore. Il profondo scollo a V infatti ha portato a un incidente hot sul red carpet: Chiara si gira per parlare con gli ospiti ed ecco che sguscia fuori un seno, con tanto di piercing sul capezzolo.

Al fianco di Chiara Ferragni il marito Fedez, in Versace, con una camicia verdeoro che non passa inosservata. Impeccabili abiti da gran sera per mamma Marina Di Guardo e Francesca Ferragni, entrambe in Atelier Emé. Punta sul colore la terza sorella, Valentina Ferragni, fasciata in un abito rosa shocking di Philosophy che le scivola sul corpo.

Tra lustrini, sorrisi, décolleté esposti e gli immancabili ringraziamenti ai follower, che hanno contribuito a trasformare l’influencer in una potenza globale, la serata scorre veloce, con una Chiara Ferragni che (auto)celebra i suoi successi e fa invidia al resto del mondo.

