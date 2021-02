Chiara Ferragni fa la sexy per San Valentino ma la gonna si strappa

L’influencer prova a infilarsi in una mini di maglia che non riesce a contenere il pancione di 8 mesi

Volge al termine la seconda gravidanza di Chiara Ferragni. L’influencer, in attesa di una bambina dal marito Fedez, diventerà mamma bis a marzo. Sono stati mesi vissuti a un ritmo lento per Chiara, complici le restrizioni per contrastare la diffusione della pandemia. Con l’impossibilità di viaggiare e il lavoro sul set che è stato ridotto, la Ferragni ha passato molto tempo nel suo attico milanese insieme alla famiglia. Leone non vede l’ora di diventare fratello maggiore e bacia il pancione della mamma e le foto della sorellina con affetto.

I Ferragnez tra Sanremo e il corredino

Il nome della piccola, seppur già deciso, è ancora top secret così come il corredino che Chiara Ferragni sta sicuramente preparando per il lieto evento. Con Fedez impegnato in queste settimane con il Festival di Sanremo, dove sarà in gara con Francesca Michielin, il tempo stringe ancor di più. Imprenditrice di successo, la Ferragni ha però tutto sotto controllo e si gode quest’ultimo periodo in relax vestendo le dolci forme materne.

San Valentino tra pizzi e catene

Come se non ci fosse già abbastanza carne al fuoco in casa Ferragnez, anche San Valentino è alle porte. E’ così che la Blonde Salad stuzzica i follower con un reggiseno nero in pizzo e catene di Intimissimi. Con una rosa rossa tra le mani o in primo piano con il florido décolleté, Chiara Ferragni è stupenda e sensuale. Dopo lo shooting a tema, per la Ferragni è tempo di vestirsi.

Una gonna troppo mini

Per celebrare con orgoglio il ventre arrotondato, Chiara ha provato a infilarsi in una gonna in maglina della sua linea, Chiara Ferragni Collection. La mini però non ha retto alla pressione del pancione di 8 mesi e si è strappata da entrambi i lati. Lei, sincera e autoironica, non ha perso occasione per trasformare l’incidente in un messaggio positivo di body loving, lasciando intendere che ognuno deve essere libero di vestirsi come crede. Poi però ha dovuto infilarsi, per forza di cose, in un paio di comodi leggings premaman.

