Chiara Ferragni lascia le sfilate di Parigi e torna da Fedez

Dopo essere scomparso dai social, salvo qualche piccolissimo intervento, per circa tre settimane, Fedez è tornato su Instagram. Sono molte le illazioni fatte in questi giorni in merito al suo allontanamento mediatico, lui che grazie anche alla presenza sul web, ha costruito una carriera remunerativa. Divorzio da Chiara Ferragni in seguito al focoso bacio con Rosa Chemical a Sanremo? Seri problemi di salute?

La confessione di Fedez

Le ipotesi erano dunque tante. In una serie di storie, dove si è anche commosso, Fedez ha spiegato però i motivi reali, ammettendo di essere alle prese con i pesanti effetti collaterali di farmaci antidepressivi, che ha iniziato ad assumere in seguito alla rimozione del tumore al pancreas nel marzo dello scorso anno. L’unica persona che gli è stata accanto, per sua stessa ammissione, è proprio Chiara Ferragni. L’imprenditrice nelle scorse ore è anche rientrata in fretta e furia da Parigi per stare accanto al marito, nel momento della sua confessione mediatica.

Chiara pubblica poco

Chi li voleva in crisi nera è rimasto deluso: Chiara Ferragni e Fedez sono più uniti che mai. Lei, che è notoriamente attivissima sui social, in queste settimane ha ridotto moltissimo la sua presenza online, salvo i post commerciali e qualche scena di vita quotidiana insieme ai figli Leone e Vittoria. I problemi del rapper sono arrivati proprio in un periodo importantissimo per l’influencer, quello delle fashion week. Per la settimana della moda milanese Chiara ha presenziato a qualche sfilata, come Gucci, Etro e Prada, dove ha indossato un tailleur nero, portato con una camicia bianca e la cravatta. Elegantissima e bon-ton, ha fatto il pieno di like.

Sexy da Dior

Sono invece solo due le sfilate della Paris Fashion Week a cui Chiara Ferragni ha partecipato. Il 28 febbraio l’influencer è volata nella Villa Lumiere, dove si è seduta in prima fila al défilé di Dior. Lei e Maria Grazia Chiuri, direttore creativo della maison, hanno uno stretto rapporto di lavoro (gli outfit della prima serata di Sanremo erano del brand) e d’amicizia: Chiara non poteva mancare. Per l’occasione la Ferragni ha optato per un nude look da far girar la testa. Una voluminosa gonna nera, dallo spacco importante, era abbinata a una canotta in maglia trasparente, che svelava interamente il seno. Un look sexy, completato da un rossetto scuro, che sottolineava le labbra.

Trapuntata da Louis Vuitton

Dopo lo show di Dior, Chiara Ferragni è rientrata a Milano di volata, per tornare poi a Parigi qualche giorno dopo per la sfilata Louis Vuitton. Il look per lo show è composto da una giacca oversize con dettagli in pelle e bavero trapuntato e da una gonna nera arricciata, con maxi zip frontale. Comodità ai piedi, con un paio di stivali dal tacco largo con dettagli Monogram. Gli occhiali sui toni del rosa sono della sua linea, Chiara Ferragni Brand. Borsa rossa, modello Capucines, e i capelli a caschetto completano l’outfit alla perfezione.

La Ferragni torna a casa

In tempi normali Chiara Ferragni, che con la moda ci lavora, si sarebbe fermata più a lungo in Francia, approfittando della fashion week per programmare una serie di altri appuntamenti business. Questa volta invece ha fatto toccata e fuga due volte, per passare più tempo possibile con Fedez. Lo scatto dall’ascensore è completato da un messaggio dolcissimo: “Back home to the family” (sono tornata dalla famiglia), con tre emoji a forma di cuore. Alla fine, cosa c’è di più importante?

Related Posts