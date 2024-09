Chiara Ferragni salta le sfilate ma non l’ultimo evento della MFW

“Anno bisesto, anno funesto” recita il detto. Niente di scientificamente provato ma, secondo molti, gli anni bisestili sono costellati da una serie di sfortune. Questo 2024 non sembra in effetti andare molto bene per Chiara Ferragni, sebbene i problemi per lei siano iniziati con lo scandalo pandoro già sul finire del 2023. Mesi di alti e bassi, tra scossoni nel lavoro e la separazione da Fedez. Un addio non facile quello tra i due, culminato con l’ultimo botta e riposta social, che ha visto coinvolto anche Tony Effe. Lei cerca di accantonare le preoccupazioni e si presenta sul red carpet con un look strepitoso.

Chiara al centro del dissing

Quella appena trascorsa è stata l’ennesima settimana complicata per Chiara Ferragni. L’imprenditrice si è trovata, suo malgrado, al centro di un dissing tra Fedez e Tony Effe. I due rapper si sono sfidati a colpi di rime, accusandosi pesantemente a vicenda su più temi. Nel calderone è entra anche Chiara, colpevole secondo l’ex marito di essersi scambiata messaggi con Tony. Quest’ultimo ha invece accusato il collega di aver abbandonato la moglie proprio nel momento del bisogno. Per ora l’ultima parola l’ha messa Fedez, con il brano Allucinazione Collettiva. Lui afferma di sperare in un lieto fine, lei chiede di essere lasciata in pace insieme ai suoi bambini, Leone e Vittoria, e sostiene che questa sia solo “una finta canzone romantica, priva di sincerità”.

Ritorno sul tappeto rosso (ma niente sfilate)

Dopo la bagarre tra Fedez e Tony Effe, Chiara Ferragni ha deciso di riprendere in mano la narrazione della sua vita, presentandosi a sorpresa sul red carpet dei CNMI Sustainable Fashion Awards, serata di gala che chiude l’edizione di settembre 2024 della Milano Fashion Week. Fin dall’inizio del pandoro gate Chiara si è tenuta a debita distanza dal mondo della moda, non presenziando più a sfilate ed eventi, né nel capoluogo lombardo né a Parigi. Anche questa volta non ha partecipato a nessun défilé, rimanendo molto defilata persino su Instagram: poi, la sorpresa. “Grazie alla Camera Nazionale della Moda Italiana per avermi invitata a essere parte di questa serata” ha scritto lei sui social, postando una serie di scatti direttamente dal suo attico a CityLife, già pronta per uscire.

L’abito sostenibile

“È importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy” ha affermato Chiara Ferragni sul red carpet dell’evento esclusivo, andato in scena al Teatro alla Scala di Milano. Moltissimi gli ospiti presenti, tra vip di casa nostra e star internazionali: la partecipazione dell’influencer ha tuttavia suscitato la curiosità maggiore. Per l’occasione la Ferragni ha scelto un look degno di nota e, ovviamente, eco-friendly. Il suo long dress marrone con ricami preziosi, apertura maliziosa sulla schiena e lunghissimo strascico, non è infatti una nuova produzione (che andrebbe a impattare sulla sostenibilità) bensì un pezzo d’archivio appartenente alla collezione fall-winter Dsquared2. A completare l’outfit preziosi gioielli Sabbadini. Sorridente e all’apparenza serena, Chiara era accompagnata dalla sorella, Valentina Ferragni (in Tom Ford vintage), ma alla soirée c’era anche Silvio Campara, CEO di Golden Goose, con cui si vocifera l’influencer abbia avuto un flirt estivo. Coincidenze? Guarda tutte le foto nella gallery.

Related Posts