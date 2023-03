Chiara Ferragni mostra la valigia per l’Africa: è tutto insacchettato nel cellophane

E’ un viaggio sognato per tre anni quello che sta facendo Chiara Ferragni in Sudafrica. L’influencer aveva organizzato un safari con gli amici più cari nel 2020, poi il Covid ha scombussolato tutti i piani. Nel frattempo lei è diventata mamma per la seconda volta e ha visto crescere i suoi progetti imprenditoriali a dismisura. A coronare il duro lavoro è arrivata anche la partecipazione al Festival di Sanremo. Adesso per Chiara è finalmente ora di un po’ di relax. Ma la vacanza non è partita nel migliore dei modi.

In Africa senza valigia

Chiara Ferragni lavora con la sua immagine, su questo non ci sono dubbi. I suoi look sono studiatissimi e molti dei capi che indossa vanno sold out in poche ore. Al suo arrivo in Sudafrica l’imprenditrice ha scoperto che le sue valigie erano andate perse. Un problema non indifferente per lei, che propone ai follower svariati look in un giorno. Dopo circa quarantotto ore il trolley, colmo di outfit firmatissimi, è finalmente arrivato al lodge. Prima però Chiara ha dovuto affrontare un ultimo intoppo. Durante il trasporto sulle strade sterrate, il bagaglio è scivolato nel fitto della savana, andando nuovamente smarrito. I ranger della riserva si sono messi alla ricerca, trovandolo sul far della sera, per la gioia della proprietaria.

Tutto nel cellophane

La felicità incontenibile per il ritrovamento della valigia ha invogliato Chiara Ferragni a realizzare un video dove mostra ai fan come prepara i bagagli prima di un viaggio. Quando devi cambiare tanti look la chiave per il successo è avere tutto ordinato ed è esattamente questo che fa l’influencer. Prima della partenza, con l’aiuto di un assistente, Chiara prepara tanti sacchetti di cellophane mono-look, su cui attacca delle foto stampate, dove indossa i capi contenuti nella busta. Dalla confezione restano fuori solo gli accessori. Nell’altro scomparto della valigia, “incasinato” per sua stessa ammissione, trovano spazio gli indumenti extra, come intimo, pigiami, beauty e swimwear e le scarpe (dice di averne portare solo tre paia perché “siamo nella savana”). Nel suo trolley spiccano ovviamente i top brand ma è impossibile non notare anche una grande confezione di rasoi da uomo: depilazioni dell’ultimo momento?

Fashion nella savana

“Finalmente ho un look della mia valigia e non un look Zara o H&M che, sono andati benissimo, ma che ho comprato dopo l’aeroporto”, dichiara Chiara Ferragni. Per qualche giorno è infatti stata costretta a indossare outfit low cost, acquistati in fretta e furia al suo arrivo in Africa, ma ora può rifarsi, sfoderando un serie di indumenti da capogiro. In queste ore il suo Instagram è invaso di nuove foto, tutte super fashion. Il bomber Prada, il cardigan Alanui (3.733 euro), il cappellino Saint Laurent (195 euro), il micro top trasparente Fendi (890 euro), i jeans leopardati di Etro: chi l’ha detto che non si può essere cool anche nella savana? Per un bagno in piscina con gli elefanti la Ferragni ha invece indossato un sensuale costume della sua linea, Chiara Ferragni Brand (178 euro). In partenza? Per fare la valigia copia il metodo Ferragni: lo puoi vedere nella gallery.

