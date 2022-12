Dalle trasparenze al piumino, il Natale in montagna di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ci aveva dato un primo assaggio di look da montagna in occasione del ponte dell’Immacolata. L’influencer, insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria, aveva trascorso qualche giorno a Saint Moritz. Adesso, complice il Natale, la Ferragni è tornata in un posto caro al suo cuore, l’Alpe di Siusi, nelle Dolomiti. In quei luoghi ha imparato a sciare da bambina e non manca di condividere ricordi nostalgici con i follower. Ma la Ferragni ai fan mostra anche una serie di outfit iper sensuali.

L’hotel di lusso

Con Chiara Ferragni in montagna c’è tutta la famiglia allargata: mamma Marina Di Guardo con il compagno, le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, quest’ultima con fidanzato e figlio, papà Marco Ferragni, i genitori di Fedez. La loro è una vacanza all’insegna degli affetti… e del lusso. L’alloggio scelto per le vacanze invernali è l’Alpina Dolomites Lodge, un hotel unico, progettato per fondersi armoniosamente con il paesaggio che lo circonda. Centro benessere, piscina, palestra, ristoranti e viste mozzafiato: i comfort non mancano. Il prezzo? Sebbene non si sappia in quante e quali stanze alloggi il clan Ferragni, i prezzi in albergo oscillano tra i quattrocento e gli oltre mille euro a notte.

I look sulle piste

Appassionata di sci, Chiara Ferragni trascorre le sue giornate sulla neve insieme al marito e alle sorelle. Gli outfit tecnici per le piste strizzano l’occhio alla moda. Il completo fucsia di Prada è nel suo armadio già da qualche anno ma è sempre di tendenza. Per proteggersi dal sole delle Dolomiti, la Ferragni sfoggia degli occhiali bianchi del suo brand. Altro giorno, altro ski look. Chiara in total black con un piumino Moncler è più chic che mai. La testa è al caldo con un cappellino grigio di Chanel con il logo rosa. Tra le giacche che ha portato con sé non manca un modello Moorer, marchio a cui è legata da tempo. Il modello Felipa in denim è casual e cool.

Il panettone di Fedez

Tra tanti capi caldi, Chiara Ferragni ha trovato anche il tempo di sfoggiare un bikini sulla neve. Per realizzare degli scatti di passione con Fedez, Chiara ha deciso di uscire al gelo con addosso solo un costume decisamente striminzito, abbinato a un paio di stivali. I Ferragnez si baciano con trasporto. Lui palpeggia il lato B della moglie e sui social scrive “il mio panettone preferito”. Nel giorno di Natale la loro cartolina di auguri è infuocata.

Sexy per la sera

E’ però nei look da sera che Chiara Ferragni dà il meglio di sé. Le proposte sono una più sexy dell’altra. Lei mostra il corpo con orgoglio, in barba agli hater che la criticano ad ogni passo. Per la prima cena in hotel l’imprenditrice ha optato per un completo in maglia rosa con top crop e pantaloni a zampa di Greta Boldini, portato senza reggiseno. Il maglione azzurro con motivi jacquard di Alanui, scelto per uno scatto di famiglia e abbinato a una gonna blu di Nue Studio, è perfetto per la montagna. La proposta più provocante di tutte è però quella per la sera dalla Vigilia. La Ferragni brilla nell’abito monospalla con decorazioni di strass di Giuseppe Di Morabito. Completamente trasparente, svelava maliziosamente il décolleté. A rendere il tutto ancora più piccante ci hanno pensato un vistoso fiore rosso al collo e i collant in tonalità. Sbircia nella gallery tutti gli outfit “nevosi” di Chiara Ferragni.

