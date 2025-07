Chiara Ferragni sogna l’amore: nuovo tatuaggio sul dito

Chiara Ferragni ha trascorso il 30 luglio in compagnia di alcuni amici sul Lago d’Iseo. Tra sorrisi e relax, le ore in barca sono passare veloci. Ma in serata è arrivata la vera sorpresa: l’influencer è passata da uno studio di tatuaggi per incidere un nuovo disegno sulla pelle. Il soggetto profuma di romanticismo: ecco i dettagli.

In gita sul lago

“Ready“, pronta per la giornata, ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, nel dare il buongiorno ai follower. Pochi minuti dopo, ha lasciato il suo attico milanese, per dirigersi verso il Lago d’Iseo: per lei gita fuori porta in barca. Al suo fianco il fidato make-up artist Manuel Mameli e altri due amici. Come sempre, Chiara ha documentato tutto sui social, regalando ai fan contenuti inediti e outfit da copiare. Per l’occasione, ha sfoggiato un look fresco e romantico, perfetto per l’estate: comodi jeans in denim blu, top bianco di Zara con ricami tono su tono e chiusura con laccetti. Ai piedi, un paio di ballerine Chanel vintage, della collezione Cambon, che strizzano l’occhio ai primi anni Duemila. A completare l’ensemble, una borsa The Attico con stampa coccodrillo e, al collo, una collana firmata Elena Braccini con una medaglietta della Madonna: è questo uno degli accessori più amati da Chiara nelle ultime settimane.

Pronta per Cupido

Terminata la giornata sul lago, Chiara Ferragni si è recata nello studio del tatuatore Jake Nowicz. L’imprenditrice ha prima fatto controllare il tatuaggio realizzato nel settembre 2024 sulla schiena, dedicato ai figli Leone e Vittoria. Una scritta simbolica, con le date di nascita dei bambini. “Healed“ (guarita), si legge sulla storia: una parola che indica sia la guarigione fisica della ferita sia il percorso di rinascita dopo la burrascosa separazione da Fedez. Ma la Ferragni non si è fermata lì. Ha deciso infatti di aggiungere un nuovo disegno alla sua collezione: un delicato Cupido che scocca una freccia, sul dito medio. Un segno piccolo ma carico di significato. Dopo la fine del suo matrimonio e i rumor sulla love story con Giovanni Tronchetti Provera — tra tira e molla e presunti riavvicinamenti — Chiara sembra più che mai aperta all’idea di un nuovo amore. Il Cupido colpirà con il suo arco?

Passione tattoo sulle mani

Chiara Ferragni non è nuova ai tatuaggi, soprattutto sulle mani, dove custodisce frammenti della sua storia personale. Oltre al nuovo Cupido, sulle sue dita troviamo il muso della cagnolina Matilda, scomparsa nel 2023. Non mancano poi i riferimenti al suo brand: un occhietto e delle labbra, diventati negli anni simboli iconici del mondo Ferragni. C’è anche un altro angioletto, dedicato al figlio Leone, e la frase “La Chiara che vorrei”, emblema del suo percorso di crescita e self love. Immancabile anche la scritta “Life is made of small moments like this”, un invito a vivere pienamente ogni attimo. Tra tutti i suoi tattoo, il più famoso resta però il raviolo, realizzato insieme a Fedez, che richiama il nomignolo con cui i due si chiamavano. Chissà se un giorno lei deciderà di modificarlo o coprirlo.

Un’estate tra mare e montagna

In attesa di nuovi capitoli amorosi, Chiara Ferragni si gode l’estate in compagnia dei figli Leone e Vittoria e dei tanti amici. Da poco diventata nuovamente zia, passa molto tempo anche con le sorelle Valentina e Francesca Ferragni. Quando non è a Milano, si divide tra mete di mare e montagna. Recentemente è volata in Turchia per assistere al concerto di Jennifer Lopez, dove ha brillato con un look scintillante: bustier luminoso Giuseppe Di Morabito e jeans di cristalli The Attico. Non mancano, naturalmente, i bikini: da quello a girasoli di Heavy Manners al modello giallo con dettagli in pizzo di Bydee, il suo swimwear è minimal e sensuale. Per le gite in alta quota, Chiara punta invece su mise comode ma fashion, come la felpa Chrome Hearts. E mentre si gode l’aria fresca o il tepore della spiaggia, i suoi tatuaggi fanno capolino: guarda l’ultimo nella gallery.

