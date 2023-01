Chiara Ferragni: “Ecco perché sto sempre con la pancia scoperta”

I suoi look con gli addominali a vista scatenano i commenti e lei risponde una volta per tutte

Ad attirare le polemiche, Chiara Ferragni ci è abituata. Davanti ai commenti degli haters non indietreggia, anzi: li cavalca da vera campionessa, spesso stuzzicando con outfit che sa bene non passeranno inosservati. Uno dei grandi tormentoni è il famoso “Copriti, sei una mamma” davanti alle sue foto in lingerie a cui ormai è la prima a fare il verso. Ma le immagini dei suoi look a pancia scoperta hanno dato il via a un nuovo filone, quello del: “Ma non ti viene il mal di pancia?”. Alla fine l’influencer ha deciso di rispondere una volta per tutte, spiegando come faccia a resistere al freddo.

I commenti dei follower

Quando Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono con minigonna a pieghe Versace e crop top Bershka (con l’ombelico in bella mostra), è partito il solito tormentone. Tra i commenti, ecco spuntare l’immancabile ritornello dei follower increduli: “Ci devi spiegare come fai a tenere il pancino scoperto di inverno” – “Io che ho freddo anche con canottiera dolcevita e maglione + piumino da sci” – “Per me crampi assicurati e congestione in 3, 2, 1”.

La risposta di Chiara Ferragni

Alla fine Chiara Ferragni ha deciso di rispondere una volta per tutte a coloro che, costantemente, si stupiscono del fatto che riesca a stare con gli addominali scoperti anche in pieno inverno. In un video spiega: “Io raramente soffro il freddo perché mi vesto a strati e sono sempre in ufficio, ristorante, macchina eccetera. E poi perché da piccola, quando ero adolescente, ero sempre con la pancia scoperta… quindi secondo me mi sono fatta gli anticorpi”.

La pancia nuda

Crop top e pantaloni o gonne a vita bassa piacciono molto a Chiara Ferragni, che li sfoggia spesso e volentieri. Che siano outfit glamour ed eleganti come il completo Prada indossato durante le feste, o look più casual come la bralette e jeans leopardati Etro per il concerto di Max Pezzali, la pancia nuda è protagonista di tante occasioni. A volte l’influencer osa ancora di più, con maglie talmente corte da non scoprire solo gli addominali, ma che regalano anche underboob da capogiro.

Chiara Ferragni a Sanremo: il compenso in beneficenza

In questi giorni Chiara Ferragni si sta preparando per la sua prossima avventura. Sarà lei ad affiancare Amadeus durante la prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo. I preparativi fervono, lei ha fatto i fitting a Parigi presso i brand top secret che la vestiranno e ormai manca davvero poco al debutto (la kermesse si terrà dal 6 all’11 febbraio). Sicuramente Chiara saprà stupire con i suoi outfit: chissà se anche sul palco dell’Ariston sfoggerà la pancia nuda…

