Chiara Ferragni, fuoritutto a Parigi… e Fedez la prende in giro dal terrazzo

Tra outfit accattivanti e ironiche scenate di gelosia (leggi QUI i dettagli), Chiara Ferragni ha dominato la Milano Fashion Week. La regina indiscussa delle sfilate meneghine è adesso volata a Parigi per la settimana della moda francese. Assente dalla capitale da due anni, a causa della pandemia, Chiara sta velocemente recuperando il tempo perso, a suon di look da perdere la testa.

Comoda sul jet privato

L’arrivo oltralpe, ovviamente in jet privato, è stato soft in fatto di abbigliamento. Per il volo Chiara Ferragni ha optato per una comoda felpa beige di Celine, abbinata a jeans larghi e a snakers Gucci. Una lussuosa Birkin di Hermès (circa 50mila euro) in coccodrillo è servita a contenere tutte le necessità in aereo. Poi l’influencer ha iniziato a surriscaldare gli animi, indossando per la serata un sensuale abito a sottoveste verde di Etro. Gli scatti in hotel sono alquanto maliziosi.

Con il seno in vista

Il meglio però Chiara Ferragni l’ha dato a spasso per la città, dove si è fatta ritrarre con un completo Schiaparelli che ha lasciato pochissimo all’immaginazione. Jeans scuri, giacca in pelle, stivali bassi, capelli elegantemente raccolti: fino a qui sembrerebbe un normalissimo look da giorno. Poi Chiara ha aperto il gubbino, svelando un top completamente trasparente, che nascondeva (a fatica) i capezzoli, grazie a due bottoni oro applicati sulla maglia.

Intanto Fedez a Milano…

Una mise che non passa inosservata e che Chiara Ferragni ha pubblicato in tutte le salse su Instagram. Poteva il marito Fedez non punzecchiarla per questo look dalla loro casa di Milano? I Ferragnez sono soliti farsi scherzi e lanciarsi frecciatine. Il rapper ha prontamente preso una t-shirt dal suo armadio, ritagliando due buchi sul petto.

Seduto in terrazzo, con un cappello in testa, l’artista si è fatto scattare una foto posata. Alle sue spalle troneggia anche uno stendino con i panni dei bambini stesi, rendendo il tutto ancora più divertente. “Brava amore che ti sei portata il maglioncino a collo alto, a Parigi fa freschino”, ha poi aggiunto. Il glam di Chiara Ferragni o l’ironia di Fedez: chi vince la gara di lato A?

