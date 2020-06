Chiara Ferragni in barba alle polemiche rilancia l’Italia

Nulla di strano: Chiara Ferragni ha condiviso le foto di una visita guidata alla Cappella Sistina, ricevendo critiche per il trattamento esclusivo riservatole. In sostanza le si rimproverava la possibilità di fare foto in un luogo in cui è proibito e la disponibilità economica per un tour del genere: turismo non alla portata di tutti.

Le polemiche che impazzano su Internet, nel mondo reale non esisterebbero. O meglio, resterebbero nella mente di pochi, relegate al massimo come chiacchiere tra amici. Sul web invece le opinioni si concentrano, si creano community di pensiero sulle più svariate argomentazioni, si riposta, si condivide e tutto gonfia.

Ma è davvero così sbagliato il comportamento della influencer italiana?

Visit #CappellaSistina

In poco tempo l’hashtag #CappellaSistina è diventato trend topic sui social network: significa che tutti ne parlavano, delle foto Chiara Ferragni, ma allo stesso tempo della splendida volta affrescata, del Giudizio Universale di Michelangelo, dei Musei Vaticani. Vuoi che tra tutti coloro che ne hanno discusso non ci sia stato qualcuno cui è venuta voglia di andare a visitare (anche solo virtualmente) la suddetta splendida location italiana? Italiana, lo sottolineiamo, perché i post della Ferragni li riceve tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. Lei spesso parla in inglese per riferirsi alla platea mondiale che la segue.

Visit Rome and surroundings

Ma tornando a Chiara Ferragni e alle sue vacanze romane: lei è Fedez si sono geotaggati davanti al Colosseo e in Piazza San Pietro. Lei indossava una tuta Philosophy e una borsa Bottega Veneta. Poi cambio d’abito, con un minidress Zara al Giardino di Ninfa e Torrecchia Vecchia: quanti suoi follower conoscevano queste location secondarie situate a Cisterna di Latina?

“Una città medievale trasformata in giardino botanico che è considerato il giardino più bello del mondo” scrive la Ferragni (in inglese) stuzzicando i follower, a proposito del suddetto giardino.

Visit Liguria

Qualche giorno prima la coppia era alle Cinque Terre, in Liguria: a Manarola ha fatto il pesto con la tshirt Dior, poi un giro in barca col costume Calzedonia, colazione con vista e colorate sneakers Chanel.

“Visit Liguria” sottinteso in tutte le immagini. Tanto che persino il governatore Giovanni Toti ha speso per lei parole di encomio e ringraziamento.

Lo scorso weekend Chiara Ferragni lo ha trascorso tra Portofino e Forte dei Marmi. Prossime mete estive: Toscana, Campania e Sardegna. Vacanze italiane, location italiane, panorami italiani, cibo, turismo ed economia italiana.

We love Italy

Turismo a parte, durante il lockdown, oltre a promuovere le tute della sua linea ha organizzato, con Fedez, una raccolta fondi destinata alla creazione del reparto speciale per malati di Covid, al San Raffaele di Milano.

Mentre gli Italiani chiusi in casa cucinavano lei postava le sue ricette taggando Barilla e Galbani. Poi però si è resa disponibile in prima persona per le consegne di cibo ai più bisognosi.

Creatività, furbizia e perseveranza non le mancano, ma non si può certo fargliene una colpa. Ma è il messaggio di positività che dobbiamo invidiare, non il suo guardaroba o il suo splendido appartamento a City Life.

Tutto questo per dire che il lavoro di influencer (e di lavoro si può tranquillamente parlare) Chiara Ferragni lo svolge proprio bene. Per il proprio tornaconto ma anche per l’Italia, che in svariati modi ha dimostrare di amare.

