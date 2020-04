Chiara Ferragni mostra le mascherine firmate Louis Vuitton

Con quasi venti milioni di follower su Instagram e una carriera tutta basata sul suo ruolo di imprenditrice digitale nella moda, Chiara Ferragni è ovviamente una delle donne più fashion del mondo. L’influencer vanta una cabina armadio che è grande come un monolocale, stipata di abiti e accessori firmatissimi, molti ricevuti in regalo e altrettanti acquistati da lei in giro per il mondo.

La quarantena dei Ferragnez

In questo periodo di restrizioni per il coronavirus però c’è un accessorio che è diventato tristemente richiesto e che sicuramente anche la Ferragni ha fatto fatica a reperire: la mascherina. Fin dall’inizio dell’emergenza Chiara Ferragni e Fedez sono stati molto attivi nella sensibilizzazione così come nella raccolta fondi per le terapie intensive. La coppia, insieme con il figlio Leone, è in quarantena da subito e ci tiene a ribadire ogni giorno l’importanza del confinamento. Per fortuna in casa Ferragnez c’è anche spazio per la leggerezza, tra i giochi con Leo, la cucina e i divertenti scherzi tra moglie e marito.

L’accessorio più cercato

Nel lussuoso attico milanese di Chiara Ferragni non manca ovviamente il tempo dedicato alla moda. Chiara condivide quotidianamente con i follower gli outfit che indossa, composti principalmente da comode tute e morbide tshirt, quasi tutto della sua linea, Chiara Ferragni Collection. Ritorniamo però all’accessorio più introvabile del 2020, la mascherina appunto. La star dei social ha mostrato ai fan delle mascherine realizzate da Etai Drori, artista che i Ferragnez conoscono da anni e di cui hanno già diversi articoli, dalle poltrone ai pantaloni.

Il designer di Los Angeles realizza curiose creazioni partendo da pezzi logati dei top brand. Nel caso specifico, Etai Drori ha trasformato degli asciugamani di Louis Vuitton in colorate coprimascherine. I prodotti sono realizzati su misura e il prezzo è sconosciuto ma viene da pensare che questi oggetti non siano a buon mercato. Per portare la cagnolina Matilda a spasso nei pressi dell’abitazione Chiara Ferragni ora sarà ancora più modaiola.

