L’utero, il seno nudo, l’addominale maschile: gli abiti-manifesto di Chiara Ferragni a Sanremo

Con la vittoria di Marco Mengoni è calato il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Sarà anche finita la kermesse musicale ma i look iconici di Chiara Ferragni sono destinati a rimanere nella storia. Dopo il suo debutto nella prima serata, l’imprenditrice è tornata sul palco per il gran finale. E’ cambiata la maison che ha creato i suoi abiti ma non l’intento di Chiara all’Ariston: portare dei forti messaggi sociali.

L’anatomia di Schiaparelli

Dopo i 4 abiti “parlanti” pensati da Chiara Ferragni insieme a Maria Grazia Chiuri per Dior, per la serata finale di Sanremo, l’influencer si è affidata a Daniel Roseberry di Schiaparelli. Le chiavi delle ultime collezioni del brand francese sono ben identificabili negli outfit della Ferragni. I capi ruotano attorno alla rappresentazione della femminilità, con i suoi accentuati dettagli anatomici. La curiosità per i quattro look di Chiara è stata più che appagata.

La donna e madre guerriera

Chiara Ferragni ha sceso le scale mano nella mano con Amadeus e Gianni Morandi, stupendo fin dal primo secondo con il suo abito. Un vestito in raso di seta blu elettrico a sottoveste dal taglio obliquo e monospalla, il cui strascico era legato al polso, per creare movimento. Il dettaglio che cattura lo sguardo però è il busto oro che riproduce seno e spalle. Realizzato in resina, ricorda moltissimo quello indossato da Chiara a novembre 2021 per i GQ Awards. E’ la stessa Ferragni a farci sapere, a mezzo social, il significato del look. “Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno”, scrive lei su Instagram, mentre posa con un bambino oro attaccato al capezzolo.

Body painting

E’ “body painting” il titolo del secondo abito indossato da Chiara Ferragni sul palco di Sanremo, un vestito che richiama il corpo femminile, dipinto sul tessuto azzurro con pennellate oro. Un modello a colonna dalle linee essenziali, che nasconde però un altro significato forte. “L’audacia di quel gesto artistico e scandaloso dell’artista Yves Klein ha ispirato il look – ha affermato lei online – Nel lavoro dell’artista francese i corpi delle donne erano liberati dalla loro immobilità di manichino e chiamate a imprimere autonomamente le proprie forme su grandi canvas bianchi da dipingere in blu”. Come le donne di Klein, anche l’influencer dimostra di essere padrona del suo corpo e di essere l’unica a decidere come vestirlo o svestirlo.

LEGGI ANCHE >>>I dettagli strani sul palco dell’Ariston<<<

L’abito dei diritti umani

Il terzo look è elegantissimo. Un vestito in crêpe di lana a maniche lunghe, con una silhouette che abbraccia le forme e uno scollo profondo. Semplice e raffinato, è portato magnificamente da Chiara Ferragni, insieme a un paio di décolleté nere e al nuovo caschetto, liscio e biondissimo. Labbra e unghie sono tinte di rosso. Un look super chic ma anche qui non è solo moda. Il modello fa infatti da cornice a una collana-manifesto. Il grosso pendente oro, che riproduce un utero, è composto da diverse sezioni di corpo di donna e incarna il simbolo dell’attivismo per i diritti riproduttivi. Nel suo monito per l’accesso a un aborto sicuro per tutte le donne, Chiara esprime una speranza: “Non permettiamo che le lotte vinte dalle nostre madri debbano essere combattute anche dalle nostre figlie”.

La femminilità maschile

Per l’ultimo look di Sanremo 2023, Chiara Ferragni sceglie i pantaloni. Un grido di empowerment femminile, a ricordare che una donna, per essere presa sul serio e dimostrare la sua leadership, non è obbligata a mascherarsi da uomo, con outfit grotteschi che mortificano il suo corpo. L’abito-pantalone in velluto nero, con giacca crop dalle spalle ampie “è interrotto da un corsetto con ricami di perle a forma di addominali, che vuole essere una caricatura a questo stereotipo sessista.” Un invito a non rinunciare alla propria femminilità perché è proprio questo il punto di forza delle donne. Sul bavero del blazer è appuntata una spilla a forma di colomba, con un ramoscello di ulivo nel becco (guarda la stessa spilla su Lady Gaga). Un simbolo caro alla maison Schiaparelli, che sottolinea pace e libertà. L’uccello in volo, senza gabbie e costrizioni, incarna perfettamente il ruolo di Chiara all’Ariston: una giovane donna, forte e indipendente, che vola alto e invita tutte a fare altrettanto.

SANREMO 2023

I look degli artisti in gara

Dettagli strani all’Ariston

Paola Egonu senza tacchi

Chiara Francini “total cuore”

Gli abiti “parlanti” di Chiara Ferragni