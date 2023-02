Sanremo, i 4 look “parlanti” di Chiara Ferragni: la stola, il nudo, gli hater, la gabbia

E’ un grido alla libertà quello che ha portato Chiara Ferragni sul palco del Festival di Sanremo. Libertà di esprimersi in ogni forma, senza etichette, senza vergogna. Libertà di affermare che una donna può essere tante cose: imprenditrice, mamma, moglie, figlia, sorella, amica. La Ferragni è senza dubbio il personaggio più chiacchierato dell’edizione 2023 della kermesse e, al gran debutto (di questo festival e della sua carriera televisiva) non ha deluso le aspettative. Nemmeno in fatto di look: per lei quattro abiti “parlanti”.

Con Dior per le donne

Chiara Ferragni l’aveva annunciato qualche settimana fa: Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, l’avrebbe aiutata a trasformare i suoi pensieri in abiti. Magnifici, opulenti, di haute couture ma, più di tutto, portatori di messaggi sociali. Lei che con i vestiti ha costruito una carriera si è affidata ancora una volta al tessuto come mezzo di comunicazione con il mondo. Se il look per la conferenza stampa, composto da una giacca rossa e da un minigonna in pelle nera portata con le calze a rete, non ha entusiasmato, i quattro outfit sfoggiati sul palco ricevono solo lodi.

Il vestito manifesto

“Arriva arriva” ha detto un Amadeus emozionato per il trionfale ingresso di Chiara Ferragni. Lei, in cima alle scale, si è presentata girata di spalle. Il motivo? Mostrare a tutta Italia il messaggio ricamato sulla stola bianca che le avvolgeva le braccia. In maiuscolo, nero su bianco. Pensati libera, recita la scritta. Le parole, che arrivano da un’opera di Claire Fontaine, “hanno lo scopo di ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato loro imposto dalla società”. Quello di Chiara è un invito a rifiutare di essere incasellate in uno spazio stabilito dal patriarcato. Il resto del look è composto da un voluminoso abito smanicato, con la gonna ampia e un bustino stretto in vita.

Il vestito senza vergogna

Il secondo look di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo è quello che più di tutti è destinato a rimanere nella storia del costume. Il colpo d’occhio è sbalorditivo: Chiara sembra completante nuda. Ma così non è e lei ce lo fa sapere subito: “Questi vestito non è trasparente, è solo un disegno del mio corpo”. Il seno, esposto, è ricamato di perline, così come il resto del modello che le fascia la silhouette: un trompe l’oeil in tulle color carne, realizzato nell’atelier parigino di Dior. ”Ha un significato molto profondo che si lega a quello che sto per dire. In generale il corpo delle donne non deve mai generare odio o vergogna”, continua lei davanti ad Amadeus e Gianni Morandi, prima di cimentarsi in un lungo monologo che incolla i telespettatori al tv.

Chiara Ferragni non ha paura di apparire emozionata e la sua sincerità paga. E’ proprio lei ad aver scritto il testo, una letta alla Chiara bambina. L’imprenditrice incoraggia le donne a vincere la paura di non essere mai abbastanza e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Non manca una frecciatina all’ex Riccardo Pozzoli: “Non sminuirti mai davanti a nessuno. E lo dico io che ho lasciato per anni che qualcuno dicesse di avermi inventata”. Sono dolcissime le parole che riserva invece ai figli Leone e Vittoria e al marito Fedez, ribadendo però come una madre non debba sentirsi in colpa se vuole perseguire anche una carriera e che, sì, non è perfetta, ma è brava abbastanza per i suoi bambini. E non serve altro.

L’abito contro l’odio

Chi più di Chiara Ferragni può conoscere il triste fenomeno degli hater? Lei che ha costruito un impero grazie a Instagram, si trova quotidianamente ad avere a che fare con gli insulti dei leoni da tastiera. Da qui la decisione di voler riportare le parole che ogni giorno è costretta a leggere sull’abito Dior. Perché non ti rifai il seno? – Disgusting – A breve un porno – Ma sei mamma escort? – Ma quant’è secca: sono queste alcune delle frasi di disprezzo, ricamate in perle nere, che compaiono sul candido tessuto bianco del vestito drappeggiato. Un peplo immacolato, sporcato dalla violenza, da esternazioni cattive che arrivano dritte al cuore. “Voglio spronare tutte a fregarsene e ricordare alle donne di non farsi abbattere da chi odia perché sono solo i pareri di chi ci ama a contare veramente”, afferma lei, mentre posa con il dito medio alzato. E alla fine su quei social dove viene vessata in tutte le lingue, Chiara ha ricevuto (quasi) solo complimenti. Per il coraggio di mettersi in gioco, per il messaggio di amore verso sé stessi, per essersi messa (letteralmente) a nudo.

La gabbia

A tarda notte, ecco arrivare la creazione senza dubbio più scenografica. Il quarto look di Chiara Ferragni è composto una tuta di jersey ricamata di strass, intrappolata in una gonna di tulle che ricorda una gabbia per uccelli. Quello dell’infleuncer è un monito a “rompere le convenzioni imposte dal patriarcato. Una speranza che riponiamo nelle bambini di oggi, che saranno donne di domani”, scrive lei e nelle foto posa insieme alla figlia. Le due, mano nella mano, sono vestite uguali. “Questo è l’augurio di una mamma alla sua bambina, che possa finalmente gridare Vittoria”. Ovazione. Ovunque. In teatro. A casa. Sui social. Sipario. Che serata indimenticabile, Chiara!

