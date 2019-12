MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sono centinaia di migliaia le persone che hanno guardato il docufilm Chiara Ferragni Unposted. E tutti ricordano la scena iniziale del film che vede protagonista la nostra influencer mentre, a Los Angeles, si fa fare un piercing al capezzolo. E ora il piercing di Chiara Ferragni è tornato in auge. Durante una cena col marito Fedez, in uno dei loro selfie su Instagram, il capezzolo di Chiara Ferragni è spuntato birichino. Difficile dire che il dettaglio sia sfuggito, però in questa occasione non sembra una trovata pubblicitaria.

Non è nemmeno una prima visione per chi dei Ferragnez è seguace. Il piercing era già spuntato in un’altra occasione, durante il red carpet dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia. E noi ve lo avevamo prontamente segnalato (clicca qui per leggere l’articolo).

Andiamo con ordine, Chiara Ferragni si prepara per una cena romantica con Fedez. Prima però ne approfitta per farsi scattare una foto advertising. In ascensore mette in mostra il suo look, molto sexy: trasparenze al punto giusto, scollatura da-paura grazie all’abito di Daniele Carlotta e in primo piano le calze del brand Calzedonia.

I Ferragnez si dirigono poi verso il centro di Milano per una cena romantica nell’esclusivo Armani Privé Club. Chiara Ferragni e Fedez si sono fotografati per la gioia dei loro milioni di fan. E tra uno scatto e l’altro, un abbraccio e un bacio, ecco comparire il piccolo intruso.

In un angolo della foto, nascosto tra le perline del top di Chiara Ferragni spunta il capezzolo con annesso il piercing, reso ormai celebre dal docufilm Unposted. Un incidente osè o un calcolato e furbo scatto? L’immagine non è passata di certo inosservata, alcuni fan si sono scatenati arrivando anche a litigare sul presunto sessismo e maschilismo di certi commenti. E c’è anche chi ricorda la campagna #freenipple, il movimento che chiede di non censurare i capezzoli ritenendoli ormai sdoganati nel comune senso del pudore.

Related Posts