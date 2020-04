Chiara Ferragni col sedere al vento: la colpa è di Fedez

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Idea regalo 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Una cosa è certa: i Ferragnez in quarantena non si annoiano. Nell’attico milanese di Fedez e Chiara Ferragni le giornate scorrono lievi e piene delle attività più svariate. Colazioni a letto, lente mattine in pigiama, tanti giochi con il piccolo Leone, cambi d’abito nel maxi guardaroba.

Chiara tra cibo e ginnastica

Ci sono due campi dove però mai avremmo pensato di vedere Chiara Ferragni cimentarsi: la cucina e lo sport. Lei infatti si è sempre dichiarata lontanissima da entrambi questi mondi. Per quanto riguarda la svolta alimentare, Chiara ha capito che con il food si guadagna bene, soprattutto durante il lockdown. Quindi via libera a preparazione di torte e manicaretti vari, il tutto dietro compenso.

In tema di allenamento invece Chiara Ferragni sembra avere trovato un’autentica passione per la ginnastica. Ogni giorno l’imprenditrice digitale condivide su Instagram i suoi work-out, che ruotano principalmente intorno alle passeggiate sul tapis roulant. Ma se c’è un’altra cosa che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane di isolamento è la scherzosa intensa che c’è tra la Ferragni e Fedez. I due si punzecchiano in continuazione e non perdono occasione per farsi giochetti e prendersi in giro a vicenda.

Lo scherzo di Fedez

L’ultimo scherzo è stato architettato da Fedez nei confronti di Chiara. Mentre la Ferragni stava facendo il suo jogging quotidiano nella palestra di casa, il rapper ha prima improvvisato un momento romantico, abbracciando da dietro la moglie per riprodurre l’icona scena di Titanic con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sulla prua del transatlantico, poi ha attuato il suo piano. Dopo le coccole infatti Fedez si è aggrappato agli shorts Adidas della Ferragni, calandoli. E’ così che il sedere di Chiara Ferragni viene completamente esposto, tra la goliardia del marito, che definisce la sua bravata un “classicone”.

L’intero siparietto è stato ovviamente ripreso a dovere da Fedez che, prima di pubblicare il video, ha avuto l’accortezza di ricoprire di pixel il lato B di una Chiara Ferragni che ora starà sicuramente progettando la sua vendetta.

