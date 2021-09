Chiara Ferragni mette in mostra i “limoni”: l’influencer è sempre più sexy

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore Idea regalo 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

C’è solo un limone come caption in una carrellata di foto dove Chiara Ferragni, con addosso un micro cardigan di Jacquemus, svela un underboob bollente. L’influencer ha trascorso un pomeriggio in compagnia, in occasione del compleanno di un’amica. La Ferragni ha catturato tutti gli sguardi con il suo outfit, il cui centro focale era appunto il top, abbinato a un paio di jeans e a delle sneakers di Chiara Ferragni Collection.

Le critiche per i look

L’abbinata maglia minuscola, che enfatizza il seno, e pantaloni comodi è la preferita di Chiara Ferragni già da un po’. L’imprenditrice ha infatti sfruttato questo mood nel corso di tutta l’estate (QUI qualche look vacanziero). E’ una Chiara sempre più sexy quella che inonda il suo profilo Instagram di scatti piccanti. E ogni volta fioccano le critiche. I follower la accusano di essere troppo provocante, considerando che ha due figli piccoli, e la invitano spesso a rivestirsi. Lei sfrutta gli insulti per fare e farsi pubblicità, alzando sempre più l’asticella erotica. “Foto di me che sono mamma e allo tempo uso abbigliamento intimo”, scrive lei dopo essere stata attaccata per aver indossato un provocante completino nero di Intimissimi.

L’intimo fetish

Restando in tema di lingerie, Chiara Ferragni ha recentemente annunciato il lancio imminente di una capsule a tema per la sua linea di abbigliamento. Per ora abbiamo visto solo un reggiseno, decisamente kinky. In raso total black, ha due nastri tenuti insieme da un anello d’ispirazione bondage che sottolineano il décolleté. Tornando invece al cardigan peloso di Jacquemus, la Ferregni ha indossato lo stesso modello in rosa. Il copione è sempre quello: jeans comodi e top rivelatore. Vi piace questa nuova Chiara hot? Sbirciatela nella gallery.

