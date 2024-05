Il significato della t-shirt (virale) di Chiara Ferragni: è l’effetto “Zendaya”

We are coming back. “Stiamo tornando” scrive Chiara Ferragni sui social. Un plurale maiestatis che svela come, dopo il periodo alquanto burrascoso, l’influencer sia pronta a rimettersi in gioco. Il suo profilo Instagram, più attivo di giorno in giorno, ne è la prova. Eventi, feste con gli amici (come quella a tema rodeo), shopping, viaggi di lavoro: dopo il pandoro-gate, le sue giornate sono tornate alla normalità. E, in tema di frasi motivazionali, Chiara ne ha mostrata un’altra nel weekend appena trascorso: questa volta però ce l’aveva addosso.

A Roma con i bambini

Mentre a Milano montava la polemica che il presunto coinvolgimento di Fedez nel pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, personal trainer dei vip, Chiara Ferragni partiva per Roma. Per celebrare la festa della mamma, l’influencer ha deciso di portare i suoi bimbi, Leone e Vittoria, nella Città Eterna. Il loro è stato un weekend all’insegna della serenità e dell’affetto, tra passeggiate, laboratori e cucina tipica. La Ferragni ne ha approfittato per fare anche un po’ di shopping: lo scatto in reggiseno nel camerino di un negozio è malizioso. I look firmati, in questa due giorni fuori porta, non sono mancati. Per le foto di rito davanti alla Fontana di Trevi, Chiara ha scelto un top Arrabal (270 euro), brand sfoggiato anche per la sua recente festa di compleanno, e bomber The Attico (1.970 euro). C’è poi la proposta sensuale con il completo argento laminato di Margherita Maccapani e quella casual composta da maglia a righe e biker boots Miu Miu.

Il messaggio della Ferragni

L’outfit che ha destato però maggior curiosità nel corso del weekend ruota intorno a una semplice t-shirt grigia. Chiara Ferragni si scatta un selfie allo specchio mostrando una maglietta con la scritta “I told ya” (te/ve l’avevo detto), firmata Loewe. Cosa vuole comunicare Chiara? E’ un messaggio per i suoi detrattori, che in questi mesi non si sono trattenuti in quanto a insulti e malelingue? “Ve l’avevo detto” che sarei tornata? Lei negli scatti ha uno sguardo fiero e un sorriso appena accennato, che denota forza e indipendenza. Ma dietro a questo capo, in vendita a 250 euro, c’è una storia lunga decenni.

Chiara come Zendaya

La maglietta grigia, con la scritta in nero in lettere maiuscole, è sulla bocca di tutti i fashionisti da settimane, da quando hanno fatto la loro comparsa le prime immagini di Challengers, l’attesissimo film di Luca Guadagnino, con protagonista Zendaya. L’attrice, nella pellicola al centro di un triangolo amoroso, ha indossato la t-shirt in una delle scene, destando subito la curiosità degli appassionati di moda. Da allora la star, che può vantare un tour promozionale con outfit indimenticabili a tema tennis, l’ha indossata in versione felpa a New York, durante la promozione del progetto e anche gli altri protagonisti hanno mostrato la frase su vari capi durante gli eventi di lancio. Jonathan Anderson, designer di Loewe, ha nel frattempo deciso di mettere la maglia in produzione: il successo è stato immediato.

La maglietta di John John Kennedy

Il merito di aver reso iconica questa t-shirt, ora sulla bocca di tutti, non va però né a Zendaya né a Jonathan Anderson, bensì a John Fitzgerald Kennedy Jr., detto John John. Il figlio minore del presidente JFK, noto per il suo stile casual nella vita di tutti i giorni e per gli outfit impeccabili durante gli eventi mondani, era infatti stato immortalato negli anni Novanta, al parco con il suo cane, con una maglietta molto simile, dalla stessa frase frontale. Il riferimento di John John era allo slogan che il padre aveva usato negli anni Sessanta per la campagna elettorale. Quel “I told you so” usato all’epoca era stato trasformato in un più informale “I told ya”. Anderson ha dichiarato di essersi ispirato proprio al rampollo americano per la creazione dei costumi del film, tanto da aver ricreato le stesse immagini nell’erba per la campagna promozionale della capsule dedicata a Challengers. Mezzo secolo di storia per la maglia più desiderata dell’anno: guardala su Chiara Ferragni nella gallery.

