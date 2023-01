Chiara Ferragni svela i brand che la vestiranno a Sanremo: un’italiana e un texano

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo. Mancano circa due settimane alla serata d’apertura della tanto attesa kermesse musicale. Ma non ci sono solo le canzoni sul parco dell’Ariston: in tv anche l’occhio vuole la sua parte, ecco perché tutti fanno a gara per sfoderare un look dal grande impatto visivo. Gli ospiti e i superospiti, gli artisti in gara, il conduttore Amadeus: tutti si interrogano su costa vestiranno quest’anno. Tra tutti i partecipanti all’edizione 2023, spicca però un nome che, in fatto di moda, desta più curiosità di tutti: Chiara Ferragni.

Chiara all’Ariston

E’ nata come influencer ed è stata in grado di costruire un impero partendo dai social: Chiara Ferragni è una potenza. Lei alla televisione non si è mai avvicinata ma adesso, dopo anni di presunti corteggiamenti da parte di Amadeus, è finalmente pronta per il suo debutto sul piccolo schermo. La Ferragni salirà sul palco in veste di co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Abituata al ristretto (in senso lato, vanta 28 milioni di follower su Instagram) mondo dei social, che si rivolge principalmente ai giovani, lei si dice grata per aver ricevuto l’opportunità di comunicare con uno spettro così ampio e variegato di popolazione. Sicuramente porterà all’Ariston tanti messaggi di sensibilizzazione… ma anche tanti look da favola.

La scelta dei brand

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva aperto un box di risposte su Instagram. “Secondo voi di chi saranno i vestiti che indosserò a Sanremo?”, aveva chiesto ai follower. Erano molte le voci di corridoio e tantissimi i potenziali marchi scelti per vestire l’influencer all’Ariston. Chiara vanta un ventaglio di collaborazioni di lunga data con diverse maison, sia italiane che straniere. In serata la Ferragni ha svelato i nomi. Il primo è solo una conferma, sul fatto che Dior creasse gli outfit dell’imprenditrice non c’erano dubbi. Il secondo, Schiaparelli, era meno scontato, sebbene la moglie di Fedez si fosse avvicinata molto a questa casa di moda negli ultimi anni.

Sempre in Dior per gli eventi importanti

Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, ha disegnato i look per Chiara Ferragni in alcune delle occasioni più importanti della sua vita. Chi non ricorda i tre abiti da sogno per il matrimonio in Sicilia con Fedez? Per quel momento importante, Chiara aveva sfoggiato tre vestiti, in un tripudio di tulle, pizzi e ricami personalizzati. La Ferragni si era affidata alla maison del lusso anche per la première del suo docufilm, “Chiara Ferragni Unposted”, presentato al Festival di Venezia nel settembre del 2019. Su quel red carpet non era mancato l’incidente hot. A Milano nel dicembre 2020 i Ferragnez avevano invece ritirato l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza conferita dal Comune, per il loro impegno nella notta al Covid-19. Indovinate cosa indossava l’influencer?

Audace con l’anatomia dorata di Schiaparelli

Che il secondo brand scelto per il Festival di Sanremo fosse Schiaparelli lo si poteva intuire dall’outfit sfoggiato da Chiara Ferragni qualche giorno fa, per la realizzazione di un servizio fotografico con Amadeus e con le altre co-conduttrici. Sul set Chiara calzava i voluminosi cuissard “con le dita” del brand. Le creazioni di Daniel Roseberry, texano trasferitosi a Parigi, per la maison sono strabilianti e irriverenti. Dai bustini in metallo con i capezzoli a vista ai maxi orecchini anatomici fino al cappotto con le rose sul seno (che Chiara ha portato senza mutande), le proposte audaci (talmente estreme da scatenare anche l’ironia di Fedez) non mancano. Cos’avrà pensato lo stilista per il Festival? “Gli abiti sono stati disegnati apposta da Daniel per Sanremo”, ha dichiarato la Ferragni nelle storie. A dicembre, sul profilo social della casa di moda, era comparso un video pieno zeppo di tessuti floreali. Che fosse una preview di quello che vedremo sul palco? Ancora pochi giorni e lo scopriremo, intanto riguarda nella gallery i look di Dior e Schiaparelli indossati da Chiara Ferragni in passato.

