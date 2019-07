La Ferragni torna in Sicilia con lo stesso bikini

Nella vita di Chiara Ferragni tutto “torna”. Per esempio in questo momento: la influencer è ancora in Sicilia. La stessa location del suo matrimonio, scelta per le vacanze. Anche i costumi che indossa, sono dei modelli Calzedonia che le abbiamo già visto addosso. Lo shooting era stato fatto proprio lì, a Siracusa. Stesso mare e stessi bikini: invece che déjà vu, nel suo caso si tratta di fidelizzare i follower che, esaltatissimi, per una volta sanno già di brand indossa la loro beniamina.

Il copione è sempre lo stesso: la famiglia giovane, ricca e felice che si fa una vacanza e posta tutto su Instagram. Non mancano gli scherzetti di Fedez e gli scorci hot sul corpo di Chiara Ferragni, che si mostra con disinvoltura. Il piccolo Leo, ribattezzato Lello, sfoggia un costumino dietro l’altro, proprio come la mamma. Bagni in piscina o giro in barca circumnavigando l’isola di Ortigia, pizza, cannoli e cassatine, i Ferragnez sono invidiabili (e invidiati).

Il prezzo da pagare è sempre lo stesso: le critiche dei follower che mettono il becco su tutto. “Siete sempre in vacanza? – Leone è più attaccato a Fedez che a te – Sei di nuovo incinta o sei ingrassata? – Che brutti occhiali, sembrano quelli degli umpa lumpa – Costano 300 euro? Dal marocchino li prendo a 3 euro“. L’amore comunque trionfa e loro lo ribadiscono, agli haters è meglio non pensarci.

