Chiara Ferragni, nude look in Grecia: gli scatti bollenti al tramonto

E’ tempo di vacanze anche per Chiara Ferragni. L’influencer che quest’anno ha dovuto affrontare grandi sconvolgimenti sia in ambito lavorativo che nella sua vita privata, è partita alla volta della Grecia per un po’ di relax. Benché la sua attività social sia sia ridotta enormemente nel corso di questi mesi, i contenuti dal mare non mancano. Così come gli outfit firmati e le pose sexy.

Vacanze formato famiglia

Chiara Ferragni l’aveva annunciato qualche giorno fa su Instagram: “Ultimi giorni a Milano, pronta per creare ricordi di famiglia in Grecia”. E così ecco che venerdì 2 agosto è partita insieme ai figli Leone e Vittoria per Mykonos, isola scelta per le vacanze 2024. Uno scatto da dietro, con in braccio la figlia (e sulle spalle una tote Miu Miu), mentre si appesta a salire su un aereo low cost: che il viaggio abbia inizio! Con Chiara c’è anche la mamma, Marina Di Guardo, la sorella Francesca Ferragni con marito e figlio e un gruppo di amici. La Ferragni ha deciso di circondarsi solo degli affetti più sinceri. Nelle immagini postate dall’isola greca l’influencer appare serena, tra tuffi in mare, passeggiate sulle rocce, gite in barca e cene sotto il cielo stellato.

Una valigia colorata

Sarà anche alle prese con un riassetto societario e nella vita privata, ma Chiara Ferragni è sempre e nonostante tutto una delle fashoniste più copiate del pianeta. Posta molto meno ma, quando lo fa, regala look firmati e accattivanti, che le tante fan provano a riprodurre. E’ così anche per il guardaroba portato in Grecia, un mix fatto da marchi di nicchia e brand di lusso. La sua è una ricerca sapiente, dove niente in fatto di outfit è lasciato al caso. Ancora a Milano, la Ferragni aveva postato uno scatto dove immortalava i tanti bikini pronti per essere messi in valigia. Rosa, verde, giallo viola, floreale, bicolore: in tema di swimwear ce n’è per tutti i gusti.

I look da mare

Outfit casual che strizzano l’occhio alla moda per Chiara Ferragni in Grecia. Come copricostume un sensualissimo completo in pizzo bianco: culotte e polo trasparenti sono firmati Hand Over. Lei li ha abbinati a un bucket hat Miu Miu (470 euro) e a una borsa in rafia di Prada (1.800 euro). Altro giorno, altro look: ecco un total pink con pareo e due pezzi. Seduta sulle rocce, Chiara a gambe incrociate è costretta a nascondere l’inguine con dei cuoricini in tonalità. Comodità ai piedi, con le ciabatte Chypre di Hermès (710 euro): un modello costoso ma versatile, perfetto sia per la spiaggia che per le passeggiate.

Sexy per la sera

Il look più audace delle vacanze in Grecia, Chiara Ferragni l’ha per ora riservato a una cena in compagnia. Una farfalla: è questo l’emoji scelto dall’imprenditrice per postare una carrellata di foto al tramonto. Del resto, con immagini così, non servono troppe parole. I capelli al naturale, mossi e spettinati grazie a vento e salsedine, il make-up ridotto al minimo, i piedi nudi sulla sabbia e l’espressione un po’ imbronciata: così appare la Ferragni su Instagram. A catturare lo sguardo è però l’effetto dato dall’abito iper malizioso. Il lungo vestito bianco, firmato Jaded London (120 euro), è bordato di ruche e ha una grossa apertura sul busto. L’ombelico nudo in primo piano, le trasparenze su seno e natiche, i provocanti segni del bikini, i laccetti sottili che tengono insieme il tessuto per un pelo: Chiara sul calar del giorno provoca i follower e si prepara per una serata all’insegna del divertimento. Guarda nella gallery i suoi outfit vacanzieri.

Related Posts