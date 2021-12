Chiara Ferragni fa la terza dose poi indossa la tuta sexy che attira le critiche

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore Idea regalo 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Sono pronta per i vostri giudizi”, scrive Chiara Ferragni su Instagram. L’influncer ormai conosce benissimo il giochino: posta delle immagini sexy e aspetta i commenti indignati degli hater. “Purché se ne parli”, dice una famosa frase di Oscar Wilde e della Ferragni alla fine, nel bene o nel male, si parla sempre.

Chiara sexy si attira le critiche

La certezza è una: Chiara Ferragni hot si porta dietro un sacco di critiche. Sei una mamma – Che brutto esempio per tua figlia – Che volgare! – Perché mercifichi così il tuo corpo?, negli anni abbiamo letto un sacco di commenti di questo tipo. La nuova provocazione arriva a un passo dal Natale, con Chiara che posa con addosso una tuta in pizzo di Calzedonia. Il modello nero avvolge le sue curve con sensualità: lei ammicca alla telecamera con gli occhioni azzurri, si mette di profilo, poi frontale. Consapevole del suo potere, la Ferragni non ha mai nascosto questo lato sexy di sé. Mamma, moglie, imprenditrice ma anche e soprattutto donna.

Ferragni, altro che no vax…

Quella trascorsa da Chiara Ferragni è stata proprio una giornata acchiappa-pareri: prima di indossare la bodysuit provocante infatti, la star è andata a fare la terza dose di vaccino contro il Covid. Da sempre a favore della campagna vaccinale, non ha perso occasione per invitare nuovamente tutti a fare come lei. La siringa nel braccio, i selfie con Fedez, che ha ricevuto la dose booster insieme alla moglie: tutto è stato ampiamente documentato. Per l’occasione la Ferragni ha optato per un outfit comodo e discreto, composto da una giacca furry, jeans strappati, anfibi, una borsa di Hermès e una morbida maglia grigia di Celine. Provocante o acqua e sapone: come preferite Chiara? Decidetelo sfogliando la gallery.

Related Posts