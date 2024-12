Weekend in montagna per Chiara Ferragni: il lusso in valigia

L’avevamo lasciata a St. Moritz lo scorso weekend e la ritroviamo a Courmayeur. A un anno esatto dallo scoppio del caso pandoro, con tutto quello che ne è derivato, Chiara Ferragni sembra aver finalmente ritrovato la felicità. Gli scatti sulla neve sono esplicativi: lei, sorridente, mette in mostra gli outfit firmati, mentre posa in uno scenario incantato.

Tra i monti in compagnia

Weekend tra ragazze per Chiara Ferragni, che ha trascorso due giorni a Courmayeur, insieme alla sorella, Francesca Ferragni e alla migliore amica, Veronica Ferraro. Il nuovo fidanzato di Chiara, l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, non sembra essere con lei in questa occasione ma, secondo indiscrezioni, la relazione tra i due procede a gonfie vele. Lo si evince anche dal sorriso perenne di Chiara, a cui batte forte il cuore. In Valle d’Aosta l’influencer ha deciso di soggiornare all’esclusivo Auberge de la Maison, hotel stile baita dotato di ogni comfort. Pareti in legno, camini, addobbi natalizi, dettagli in pietra, comodi divani, lucine: l’albergo è degno di una fiaba. Lei ha scelto la junior suite, con tanto di vasca idromassaggio in camera: il prezzo è di 800 euro a notte. Passeggiate, cene nei ristoranti a tema, uno stop al centro benessere: l’imprenditrice non si è di certo annoiata.

Sexy sulla neve

Come sempre accade, niente è stato lasciato a caso nei look di montagna. Chiara Ferragni ha preparato una valigia piena di capi firmati, esclusivi e… maliziosi. La scorsa settimana la nuova collab The North Face x Skims (150 euro) era sulla bocca di tutti: dopo la collezione ideata dal brand di Kim Kardashian con Dolce&Gabbana, anche questo drop è andato subito sold out. La Ferragni è ovviamente riuscita ad accaparrarsi la catsuit: nera e aderente, fascia le curve. Lei ha scelto di tenerla provocatoriamente aperta sul décolleté.

Body e maxi coat

Altro giorno, altro look. Anche il body marrone con lo scollo a V è firmato Skims (86 euro). Per una passeggiata sulla neve insieme a Veronica Ferraro, Chiara Ferragni ha deciso di abbinarlo a un maglione dal sapore natalizio con losanghe di Dsquared2 (850 euro) e a un paio di pantaloni marroni a coste di Zara (39 euro). Due i coprispalle scelti all’influencer per tenersi al caldo nel weekend: il bomber nero di Numero Otto è realizzato in volpe mentre il maxi coat Ducie è in pelo di montone. Due capi vistosi e costosi: 2.988 euro il primo, 1.655 euro il secondo.

I look per le feste

Non solo outfit di montagna per Chiara Ferragni in questi giorni. Lei, che di base abita a Milano insieme ai figli, Leone e Vittoria, si sta dedicando agli happening natalizi. Tra eventi legati alla scuola dei bambini, pranzi di lavoro e party con gli amici, Chiara non ha un momento libero. L’imprenditrice, che ha ripreso a documentare la sua routine per i follower, non perde occasione per farsi scattare qualche immagine. Ovviamente, salta all’occhio l’abbigliamento. Mood Crudelia Demon per un pomeriggio a spasso per le vie del centro: il lungo cappotto di Generation 78 (4.500 euro) ricorda il manto dei dalmata. I jeans The Attico (590 euro) e il grazioso maglione con il famoso orsetto Ralph Lauren rappresentano invece una scelta più a tema col periodo di feste. Per un’uscita serale ecco la mise che enfatizza le lunghe gambe: il minidress in maglia è abbinato a un paio di accattivanti stivali di pitone di Fendi. Pochi giorni, tanti look: quale preferisci? Guardali nella gallery.

