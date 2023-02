Chiara Francini in “total cuore” a Sanremo: la simpatia passa (anche) dai vestiti

La quarta serata del Festival di Sanremo è quella tradizionalmente dedicata ai duetti. I cantanti in gara si sono esibiti con altrettanti big, facendo sia ballare che emozionare il pubblico. Una scaletta serrata ma, tra una performance e l’altra, Chiara Francini ha conquistato gli spettatori con la sua travolgente simpatia. L’attrice e scrittrice ha interpretato magnificamente il suo ruolo di co-conduttrice: l’ironia è garantita dalle sue parole e… dai look.

In platea col mantello

Quando è stato annunciato che Chiara Francini avrebbe indossato Moschino a Sanremo 2023 tutti hanno pensato quanto fosse perfetto questo sodalizio. Il più scanzonato dei brand per la più spumeggiante delle attrici: il mix è riuscito a meraviglia. Fin dall’inizio della serata si è capito che la sua sarebbe stata una partecipazione diversa e lei, infatti, le famose scale non le ha scese subito. Amadeus la chiama e Chiara dov’è? Seduta sui sedili rossi della platea. “Mi godo il festival, lei e il sor Gianni siete spassosissimi. Io sono una ragazza umile, vengo dalla provincia, da Campi Bisenzio, sinceramente preferirei restare qui per ora, con umiltà”. Poi, convinta dal conduttore si alza e sale sul palco, svelando il primo look. Un lungo e coprente mantello nero in velluto, portato su top e pantaloni in tonalità. Sono fumettosi gli accessori, due grandi cuori rossi, uno a chiudere i baveri della cappa, l’altro trasformato in una borsetta.

Chiara con le ali

Qualche minuto dopo Chiara Francini quella scala l’ha percorsa con molta grazia, ammaliando con il suo outfit Moschino. Il vestito in velluto blu, con lungo strascico e con un taglio a V sul décolleté, fascia le forme. Il dettaglio da diva è dato dalle voluminose maniche scultura. “Attenzione alle mie ali”, ha scherzato, invitando Gianni Morandi a non scontrarsi con il tessuto dell’abito. Dai capelli, elegantemente raccolti, spuntavano dei fiori rosa, appuntati tra le ciocche. Al collo e alle orecchie spiccavano i preziosi gioielli Crivelli.

Un po’ Marilyn, un po’ Jessica

Il secondo abito di Chiara Francini a Sanremo ricorda come silhouette quello indossato da Marilyn Monroe nel cult movie “Gli uomini preferiscono le bionde” ma, in quanto a colore, non si può non pensare al vestito che ha reso Jessica Rabbit un’icona del costume. Rosso e aderente, il modello disegnato da Jeremy Scott, è teatrale e sensuale. Uno strepitoso collier di diamanti, abbinato a un bracciale portato sopra i guanti, la adornava, mentre i gigli tra i capelli le incorniciano il viso caratterizzato da un sorriso contagioso.

I cuori per il monologo

L’ultimo look è quello più carico di significato, perché indossato durante il commovente monologo. A notte fonda, Chiara Francini ha raccontato della sua vita, concentrandosi sulla maternità mancata. Qui l’attrice ha spiegato con sincerità come, a un certo punto della vita, ci si aspetti che una donna diventi madre e “quando qualcuno ti dice che è incinta e tu non lo sei qualcosa ti esplode dentro. Una specie di buco che ti si apre, in mezzo agli organi vitali”. Lei, a 43 anni, mamma non è e per narrare il suo percorso, con parole dolci e, a tratti, dolorose, ha scelto un vestito nero dal profondo scollo, ricoperto da una miriade di cuoricini (tra cui un ex voto) oro di paillettes e ricami. Un “total cuore” (come lo ha definito lei stessa scendendo le scale) che commuove tutti, perché, figli o no, all’Ariston Chiara ha dimostrato di averne uno davvero grandissimo.

