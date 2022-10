Chiara Nasti, dal baby shower al calco del pancione: gli ultimi look

“Non vedo l’ora di vederti e sapere come sei, ancora non mi rendo conto che ogni giorno potrebbe essere quello giusto per conoscerci”, scrive Chiara Nasti su Instagram. A metà ottobre l’influencer è entrata nel nono mese di gravidanza ed è prontissima a diventare mamma. Lei però non si ferma e porta avanti i suoi mille impegni, sia lavorativi che di piacere. Ovviamente, indossa sempre outfit firmatissimi.

Niente premaman per Chiara

In questi nove mesi il pancione di Chiara Nasti è cresciuto tanto ma lei ha sempre trovato il modo di vestirlo con abiti “normali” e un sacco di sensualità, per lei niente premaman tradizionale. Uno dei primi outfit sfoggiati in dolce attesa ruotava intorno a una maliziosa tuta Jacquemus. E’ stata poi la volta del look scelto per svelare il sesso del bebè, con un evento faraonico organizzato allo Stadio Olimpico. Poco dopo è arrivata l’estate e via di microbikini e minidress.

Look firmato per il baby shower

Nel weekend appena trascorso Chiara Nasti ha festeggiato il piccolo in arrivo, che si chiamerà Thiago, con un baby shower dolcissimo e lussuoso. Una grande luna luminosa, una valanga di palloncini bianchi, tante stelline azzurre, una torta a tre piani, biscottini personalizzati: per il party nulla è stato lasciato al caso. Per questa occasione speciale, la fidanzata di Mattia Zaccagni ha optato per un outfit degno di nota. Canotta color cielo, sandali in nuance e un paio di coloratissimi leggings tutti loghi di Fendace, la collab di Fendi e Versace. Per restare in tema leggings, la Nasti sta promuovendo il nuovo modello della sua linea, Plume Ethérée. Morbidi e comodi, sono ideali anche in gravidanza. Influencer scaltra, li propone abbinati a un top di Marine Serre.

Comoda ma sexy a casa

Chiara Nasti sta trascorrendo molto tempo nella sua casa, com’è giusto che sia. Prepara la cameretta, sistema i vestitini, pensa alla borsa per il parto. Per tutte queste attività sceglie look da notte, che strizzano l’occhio alla sensualità. Gli outfit di Chiara sono tutti firmati Change of Angels, il brand della sorella Angela Nasti. Babydoll, pigiami con i pizzi, shorts e canotte con gli sbuffi: le forme della Nasti sono avvolte dai tessuti preziosi.

Il calco del pancione

Non solo lingerie da notte e top brand per Chiara Nasti: l’influencer si è anche fatta “ingessare”. Quello di far realizzare un calco del pancione in gesso è un’usanza molto in voga nei paesi anglosassoni. Un gesto tenerissimo, a cui la Nasti non ha voluto rinunciare. Come una Venere moderna, ha posato con grazia mentre le venivano applicate le strisce bianche su seno e ventre. Di look da favola Chiara ne sfoggia tanti ma questo è senza dubbio il più speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Related Posts