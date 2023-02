Chiara Nasti e Jessica Melena, passeggiata in centro con incidente hot

Pomeriggio di relax in centro a Roma per un insolito trio… più bebè. Chiara Nasti è stata pizzicata a spasso per la capitale insieme a Jessica Melena e a Ciro Immobile. Insieme a loro c’era anche il quartogenito di casa Immobile, il piccolo Andrea, nato lo scorso ottobre. Tra chiacchiere e risate, non è mancato il siparietto hot.

Amici per la pelle

Che Chiara Nasti e il compagno, il calciatore Mattia Zaccagni, fossero molto amici di Ciro Immobile e Jessica Melena non è certo una novità. I due sportivi giocano nella stessa squadra, la Lazio, ma il legame tra di loro non è solo lavorativo. Spesso fotografati insieme, non mancano di lodarsi a vicenda anche sui social. Da quando anche la Nasti e Zaccagni sono diventati genitori, gli incontri si sono fatti ulteriormente più intensi. Il loro è un sentimento così forte che Chiara e Mattia hanno chiesto a Jessica e Ciro di tenere a battesimo il piccolo Thiago Zaccagni. “Siamo molto felici di aver scelto voi come padrino e madrina per Thiago, per le persone che siete, i valori che avete e il senso di famiglia che date”, ha scritto la Nasti su Instagram.

A spasso per Roma

In attesa di vederli tutti insieme in chiesa, pronti a festeggiare il bimbo in un giorno speciale, Ciro, Jessica e Chiara hanno approfittato di una bella giornata di sole per fare due passi. Mattia Zaccagni sarà stato in allenamento o a casa con il neonato? Di certo Ciro Immobile si è occupato a pieno del piccolo Andrea, spingendo amorevolmente la carrozzina Cybex. Chiara Nasti e Jessica Melena intanto erano impegnate nelle chiacchiere. Felici e rilassati, non hanno lesinato i sorrisi per curiosi e fotografi.

Grandi firme e… trasparenze

Belle e famose, Chiara Nasti e Jessica Melena non passano di certo inosservate per la strada. I loro look firmati e colorati contribuiscono ad attirare ulteriormente l’attenzione. Cappotto pied-de-poule e maglia fucsia di Dior per la Melena, che porta sulla spalla una borsa carta da zucchero di Chanel. Predilige fantasie e tonalità accese anche la Nasti, che abbina al cardigan di Alanui (1.600 euro) una strepitosa Birkin di Hermès rosa. Stivali per entrambe, Dior (1.290 euro) per Jessica e Givenchy (1.395 euro) per Chiara. Impegnata nelle confidenze con l’amica, quest’ultima non si accorge che dal top trasparente spunta un capezzolo. Questione di un attimo ma il particolare non sfugge ai paparazzi: sbriciatela nella gallery.

