Dal busto di cristalli agli abiti sponsali per il cane: le follie fashion di Chiara Nasti

Fervono preparativi per le nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Per quanto gli sposi mantengano il giusto grado di riserbo, l’influencer condivide spesso qualche retroscena con i follower. La Nasti ha sempre fatto le cose in grande e non ne ha mai fatto mistero: il loro sì si annuncia fantasmagorico e, come sempre quando si tratta di lei, le critiche non mancano.

Il sì a giugno

Dovrebbe essere il 20 giugno la data scelta da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per le loro nozze. É stata la stessa modella a pubblicare degli indizi social, tra cui un cuore bianco che riporta appunto la scritta 20.06.23, con tanto di emoji a forma di sposi. Nei mesi scorsi invece la Nasti aveva mostrato nelle storie Instagram le immagini della Basilica di Santa Maria in Aracoeli, a Roma, facendo intendere che la chiesa scelta per le nozze sarebbe stata la stessa dove si era celebrata l’unione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Top secret la location per il ricevimento ma, col tempo, Chiara non perderà occasione per mostrare ogni dettaglio.

Quanti abiti da sposa?

“Arrivoooooo” ha scritto Chiara Nasti sui social, taggando Celebrity Sposa, il negozio di Napoli che si sta occupando del suo abito da sposa. O saranno più vestiti? Ormai è tradizione sfoggiare diverse creazioni in base alla schedule della giornata. Dalla cerimonia in chiesa, al pranzo fino al taglio della torta: in quanto a look nuziali nulla viene lasciato al caso, soprattutto quando si tratta di personaggi molto in vista come un calciatore di serie A e un’influencer. Chiara ha postato solo uno scatto dall’atelier. Nell’immagine, dove posa inginocchiata di spalle, indossa un voluminoso modello dalla gonna vaporosissima. “Sarai la sposa più bella del mondo” si legge tra i commenti ma questo è specialissimo, viene direttamente dal suo Mattia Zaccagni.

I look nuziali per il barboncino

Alle nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ci saranno tanti occhi a cuore anche per il piccolo Thiago Zaccagni, nato lo scorso autunno. Il piccolo, che vanta già un guardaroba fatto di capi firmati e costosi, sarà senza dubbio elegantissimo al fianco di mamma e papà. La Nasti però ha fatto sapere ai fan di avere pronti due outfit anche per Twenty, l’amatissimo barboncino di famiglia. I look, composti da gilet e camicia con papillon, fanno sorridere. “Sarà bellissimo”, comunica lei con gioia.

Pancione di cristallo… con critiche

Tornando al piccolo Thiago, proprio in questi giorni è stata consegnata a casa Zaccagni un’opera d’arte unica. Ai tempi della gravidanza, Chiara Nasti si era fatta realizzate il calco del pancione in gesso, usanza che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese. Si pensava fosse finita così, con un ricordo da conservare nell’armadio o in cantina, invece il busto è stato completamente ricoperto di cristalli grigi dall’artista Marcella Loffredo. Un oggetto tanto speciale quanto discusso. Le critiche sono arrivate a stretto giro. Ti capita mai di fare cose che non siano tamarrate da cafoni di bassa lega? – No vabbè a che siamo arrivati, non si sa più come spendere i soldi – Che grezzata – Sobria, dai. Lei come al solito non le manda a dire e risponde di tutto punto ai commenti dei follower. In attesa delle nozze… e degli insulti che scateneranno.

Related Posts