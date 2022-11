Chiara Nasti e Mattia Zaccagni uniti da… un chiodo: il dettaglio di lusso durante il parto

16 novembre 2022: che data magica per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. In questo giorno i due sono diventati genitori del piccolo Thiago. L’influencer e il fidanzato, calciatore della Lazio, sono molto social e adesso lo è anche il loro bebè, fin dalle primissime ore di vita. Il neonato ha fatto la sua comparsa su Instagram e le immagini sono dolcissime.

I primi scatti di Thiago

Un completo in maglia bianco e azzurro, i colori della Lazio, abbinato a una copertina e a delle tenere babbucce: è questo l’outfit con cui Thiago Zaccagni ha fatto il suo debutto online. Il bimbo è una meraviglia e i neo-genitori non potrebbero essere più contenti. “Sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”, scrive Mattia Zaccagni. “Sono così felice che stento a crederci”, aggiunge Chiara Nasti. L’influencer da 2 milioni di follower ha condiviso con la sua community una serie di scatti e video della prima giornata da mamma. Il piccolo nella culla, le carezze della sorella di Chiara, Angela Nasti (chissà se i suoi pigiami sexy hanno trovato spazio nella borsa per il parto), i ringraziamenti per gli auguri ricevuti. Non mancano i primi regalini per Thiago, come un’elegantissima tutina blu firmata Alestè.

Una gravidanza firmata

Quella di Chiara Nasti è stata una gravidanza molto social. Com’è consuetudine in questi casi, non sono mancate le polemiche: lei però ha tirato dritta per la sua strada, pubblicando abbondantemente, senza farsi scalfire dai commenti negativi. Nei nove mesi più dolci nella vita di una donna, largo spazio è stato dedicato ai look premaman, del resto lei è una delle fashioniste più seguite in Italia. Al bando abiti maternity, magliette informi e pantaloni larghi: Chiara col pancione era più sexy che mai. Crop top, micro bikini, leggings che fasciavano le curve, il tutto condito da accessori firmatissimi.

Il chiodo fisso

Per restare in tema di accessori, in ospedale Chiara Nasti ha dovuto indossare, per forza di cose, il camice destinato alle puerpere. Lei però non ha comunque rinunciato alle grandi firme. Al braccio dell’influencer infatti spiccava il bracciale Juste un Clou di Cartier (8.200 euro). Il famosissimo modello a forma di chiodo della maison francese è tra i gioielli più amati dagli amanti del lusso. Iconico e unico, è immediatamente riconoscibile. In questo caso la nota dolcissima è che anche Mattia Zaccagni ne indossava uno identico. E chi è adesso il chiodo fisso di Mattia e Chiara? Ovviamente il piccolo Thiago. Sbircia nella gallery le prime foto di questa nuova famiglia.

