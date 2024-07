Dopo il parto Chiara Nasti torna a casa sui tacchi

Dopo un’attesa durata nove mesi, il grande giorno è finalmente arrivato: il 24 luglio è nata Dea, secondogenita di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La mamma, nota influencer, non ha perso occasione per documentare tutto sui social. Come sempre accade con lei, non sono mancate le polemiche. Hanno trovato spazio anche look sexy e accessori firmati.

In ospedale

“Benvenuta Dea. Sono rinata per la seconda volta” ha scritto Chiara Nasti su Instagram, annunciando la nascita della figlia. Lei ha condiviso con i follower ogni attimo della gravidanza, così come aveva fatto con il primogenito Thiago, nato nel novembre del 2022. Sono molti i contenuti direttamente dalla sala parto. La piccola attaccata al seno di Chiara, papà Mattia Zaccagni che guarda le sue donne con amore, il primo incontro con il fratellino: momenti dolcissimi, condivisi con i follower. La Nasti è perfetta anche durante la degenza: trucco impeccabile, capelli in piega, pigiami pratici ma maliziosi. “Ma la parrucchiera era in sala parto?” le chiede qualcuno su Instagram. Lei, schietta e diretta come sempre, controbatte: “Pensavate andassi a partorire con i capelli sporchi? Dai, magari la prossima volta”.

Il rientro a casa

Attentissima allo stile, Chiara Nasti ha regalato look indimenticabili sia durante la prima che la seconda gravidanza. L’outfit per il rientro a casa dall’ospedale non poteva essere altrimenti. In un video social, l’influencer ha mostrato ai follower i primi attimi nel lussuoso appartamento di famiglia insieme ai figli. La porta si apre ed ecco Chiara in modalità super-mom: Thiago in braccio, Dea nella carrozzina, spinta dalla Nasti. Il bimbo si accorge subito del magnifico allestimento fatto realizzare da Mattia Zaccagni per il ritorno delle sue donne. Un arco di palloncini con un maxi fiocco, un’infinità di dolcetti rosa e bianchi, la torta a piani: niente è stato lasciato al caso.

Look con polemica

Se la curiosità di Thiago è stata subito rivolta a dolcetti e palloncini, quella dei fashonisti si è concentrata sul look di Chiara Nasti per il rientro a casa. La modella ha scelto un candido minidress bianco aderente con cintura in vita e maniche lunghe. L’omaggio alla piccola Dea è negli accessori rosa. Sulla spalla spicca una flap di Chanel (10.300 euro) fucsia mentre ai piedi ecco i sandali pink di Amina Muaddi (620 euro) con il tacco da dieci centimetri. Lei cammina con nonchalance, nessuno direbbe che ha partorito solo da un paio di giorni. Un contenuto che è andato di traverso a molti, che l’hanno accusata ancora una volta di far sentire inadeguate le altre neo-mamme. Ecco alcuni commenti social: Posso dire alle ragazze che devono partorire che questo non corrisponde alla realtà? – Che falsità – Tutto questo è lontano galassie da quello che è la maternità – Quando nasce tua figlia ma hai troppa paura che ti tolga cinque minuti di celebrità – Secondo me ha fatto il video prima del parto, dopo un cesareo non riesci nemmeno a sederti sul water.

I regali

Chiara Nasti, per ora, non ha raccolto le provocazioni, concentrandosi unicamente sulla sua piccolina. Dopo la prima notte casalinga a quattro, ha fatto sapere ai fan di non aver chiuso occhio, a causa dei risvegli di Dea. Lei dedica del tempo anche a Thiago, tra piscinetta sul balcone o giochi in salotto. La vita con un neonato è tenera e complicata al tempo stesso. Tra una poppata e l’altra, la Nasti ne ha approfittato per mostrare qualche regalo ricevuto, come i graziosi corredini composti da bavaglini e asciugamani, personalizzati con il nome della bimba. L’influencer ha anche condiviso lo scatto di due lussuosi bracciali in diamanti con i nomi dei figli: regalo di Mattia Zaccagni per il lieto evento? Guarda nella gallery i primi giorni da mamma bis di Chiara Nasti.

