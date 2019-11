Choupette: addio Chanel, la gatta di Lagerfeld ora usa Louis Vuitton

MORSO DELLA VIPERA Un voto al colore Idea regalo Non per tutte Piace solo alle vip 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ce ne sono tanti di gatti famosi, dagli intramontabili protagonisti del classico Disney Gli Aristogatti al Grumpy Cat, il micio perennemente arrabbiato e star di Instagram. Ma c’è un gatta che nei mesi scorsi è balzata, tristemente, agli onori della cronaca: Choupette.

Nota prima solo agli addetti del settore moda e agli appassionati del fashion, dalla morte del suo proprietario, l’iconico designer di Chanel Karl Lagerfeld, questo esemplare di birmano si è fatto conoscere in tutto il mondo. Pelo bianco con qualche punta color caramello, occhi azzurri e penetranti, portamento snob: non c’è da stupirsi se proprio lei è stata scelta nel 2011 dal famosissimo stilista come compagna di vita.

Dopo la scomparsa di Lagerfeld, avvenuta il 19 febbraio 2019, Choupette (e i suoi tutori legali, non si sa chi siano) ha ereditato parte della fortuna di Karl, stimata in 200 milioni di dollari. Nonostante la ricchezza, la gatta non ha smesso di lavorare come testimonial e influencer. Recentemente è anche entrata anche a far parte di un’agenzia di talenti animali e ha partecipato al suo primo red carpet, in occasione della conferenza Pet & Co. a Parigi.

Sul tappeto rosso però non è sfuggito ai curiosi un dettaglio: il trasportino usato per portare Choupette all’evento era firmato Louis Vuitton. Un passo falso clamoroso per la gatta che dovrebbe sfoggiare sempre e solo Chanel.

