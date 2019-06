Chris e Katherine, sposi innamorati in Armani

Quello tra Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger è stato un matrimonio in puro stile hollywoodiano. Con una cerimonia civile nell’esclusivo e privatissimo San Ysidro Ranch di Montecito, in California, l’attore di Avengers e la figlia di Arnold Schwarzenegger sono convolati a nozze.

A pochissimo dal divorzio dalla prima moglie, l’attrice Anna Faris, e dopo solo setti mesi di frequentazione, a febbraio Chris Pratt ha chiesto la mano a Katherine Schwarzenegger con un anello da 400mila dollari. Da allora i due si sono affrettati per organizzare il matrimonio.

Bellissimi e innamorati, davanti a parenti e amici famosi, Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt hanno pure scelto lo stesso designer per l’abito più importante. Total look made in Italy per Chris e Katherine – così come per damigelle e paggetti – elegantissimi nelle loro creazioni Armani. Per la cerimonia Katherine ha indossato un abito bustier dalla forma a colonna con gonna ampia e strascico in pizzo di crinolina bianca. Il velo era stato indossato a suo tempo da Maria Shriver, madre della sposa. Per la cena invece l’ormai signora Pratt si è cambiata in un modello in raso di seta avorio con maniche drappeggiate e profonda scollatura sulla schiena.

Impeccabile Chris Pratt nel suo completo blu notte in fresco di lana con gilet abbinato. L’accessorio più dolce? I suoi occhi innamorati che non riescono a staccarsi da Katherine.