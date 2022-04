Chrissy Teigen, nudo integrale per mostrare le scottature solari

Dissacrante e sopra le righe, Chrissy Teigen ne ha combinata un’altra delle sue. This is great. “Questo è fantastico”, scrive ironicamente la modella su Instagram, nel postare una storia dove mostra le bruciature del sole. Per farlo, regala ai follower un nudo integrale.

Nuda e scottata

Completamente svestita davanti allo specchio, Chrissy Teigen si scatta un selfie bollente. In mano tiene il telefono, ben protetto nella cover iridescente Rimowa (80 euro). Dettaglio che con tutta probabilità quasi nessuno ha notato. La pancia piatta, il décolleté esplosivo, i capelli raccolti in modo arruffato: la Teigen è una visione. Sul seno si intravede la cicatrice rimasta dopo l’intervento di rimozione delle protesi al seno (LEGGI QUI i dettagli). E’ stata lei stessa negli anni a chiedersi e a chiedere più volte sui social perché le fosse rimasto un lato A tanto abbondante, che non aveva di certo prima della mastoplastica additiva fatta da giovane. Di fatto, ora è splendida al naturale.

Sensuale al mare

La modella diventata imprenditrice (ha costruito un impero con i libri di cucina e gli accessori a tema, dai cucchiai alle pirofile), sta trascorrendo un periodo sereno. In queste settimane si è regalata una vacanza alle Hawaii insieme ai figli, Luna e Myles, e al marito John Legend. Chrissy Teigen non ha lesinato in quanto a reportage fotografico, pubblicando un costume via l’altro. Dai bagni nelle acque turchesi con un colorato modello di Bond Eye agli scatti in barca con un malizioso bikini rosa di Cult Gaia, ce n’è per tutti i gusti.

Non mancano gli outfit da mare, casual ma studiatissimi. Fa venire voglia di estate il completo crochet di Alanui mentre il vestito nero in maglina di Patbo è perfetto anche per la sera. Nel frattempo la famiglia Legend è tornata in California, dove Chrissy Teigen si è dedicata ancora un po’ alla tintarella. Oltre ai look accattivanti, la prossima volta è meglio ricordarsi di applicare anche la crema solare!

Related Posts