Chrissy Teigen rimuove le protesi ma il seno è sempre esplosivo

“Giuro che me le sono fatte togliere”, scrive Chrissy Teigen nelle storie di Instagram. Le adenoidi? Le tonsille? No, le protesi al seno. A corredo di queste parole un video dove mostra un décolleté che, nonostante la chirurgia, è rimasto comunque esplosivo. “Mi piacerebbe poter indossare un vestito della mia taglia, sdraiarmi di pancia in comodità. Non preoccupatevi, avrò ancora le tette ma saranno composte solo di puro grasso”, aveva anticipato lei poco prima di andare sotto i ferri.

Se c’è una caratterista che identifica Chrissy Teigen, è la sincerità. La star americana è sempre stata molto diretta sui suoi canali social e ha sempre espresso i suoi pensieri in libertà. Negli anni lei e il marito John Legend sono stati anche oggetto di critiche, come quando hanno dichiarato di aver volontariamente scelto il sesso dei figli, Luna e Myles, nati con fecondazione assistita. C’è poi tutto il filone politico, la Teigen infatti è una convinta oppositrice del presidente Trump.

Tornando all’ultimo spunto di gossip, le protesi al seno, nonostante l’intervento di rimozione di qualche settimana fa, il lato A di Chrissy Teigen è ancora decisamente abbondante. Lei, dal canto suo, non smette di mostrare le sue forme al naturale ai follower, tra bikini aderenti e topless dove nasconde giusto il necessario. In vacanza in Messico con la famiglia, Chrissy delizia i fan con scatti quotidiani del suo corpo burroso stretto in costumi dalle fantasie accese, come i fiori di Montce e l’animalier di Reina Olga. Per stare in tema di burro, la top si è fatta anche riprendere mentre stende la pastafrolla con una bottiglia, mezza svestita. In primissimo piano il suo davanzale esagerato. “Sto facendo i miei famosi biscotti tettosi”, dice. Golosi, come lei.

