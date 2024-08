Un’estate in ciabatte per le vip: ecco i loro modelli preferiti

Hermès per Leotta, Valli e Lamborghini, plastica Prada per la Gregoraci e Valentina Ferragni opta per il camoscio

Ciabatte d’estate, non c’è niente di più comodo. In spiaggia, in città, in piscina, al ristorante, per l’aperitivo: le slide sono un accessorio versatile, che si presta a ogni occasione. Oggetto irrinunciabile anche nel guardaroba delle vip, rendono unico ogni look. Le famose scelgono modelli firmati, costosi, accattivanti: ecco chi le indossa in questa summer 2024.

Con Hermès ai piedi

Lanciate nel 1997 con la collezione Year of Africa, le Oran di Hermès (595 euro) sono state disegnate dal visionario designer di calzature Pierre Hardy per la maison francese. Quasi trent’anni dopo, si confermano tra le calzature più desiderate (e copiate) di sempre. Con la grossa H del brand nel fascione centrale, hanno un design tanto pulito e lineare quanto iconico. Disponibili in un ventaglio di tonalità, queste ciabatte super chic spiccano ai piedi delle famose di casa nostra. Bianco per Diletta Leotta, colore perfetto per lei che quest’anno si è anche sposata. Marrone elegantissimo per Cecilia Capriotti, che del marchio veste anche il kimono. Lilla per Beatrice Valli, in spiaggia al tramonto. Quasi tutte optano per il rasoterra ma, in vacanza con il marito, Elettra Lamborghini preferisce la versione con la zeppa in sughero.

In plastica

Le ciabatte in plastica sono un classico dell’estate. Non temono l’acqua, si asciugano in fretta, non si rovinano, possono essere lasciate sotto il sole. Funzionali sì, ma perché non renderle modaiole? Anche in questo caso le vip si confermano trendsetter. Le più cool sono quelle ai piedi di Elisabetta Gregoraci. In posa al porto di Lampedusa con il figlio Nathan Falco Briatore, la showgirl sfoggia un paio di slide bianche con platform appena accennato. Il grosso logo di Prada, in tonalità, campeggia nella parte frontale. Maria Vittoria Paolillo abbina invece le sue infradito floreali di Yamamay (19,95 euro) al bikini: cosa ne dite di questa accoppiata?

Tra loghi e camoscio

In tema di calzature, non mancano le proposte insolite nelle valigie delle vip per l’estate 2024. Valentina Ferragni in Sardegna opta per le Birkenstock modello Boston (150 euro) in camoscio color tortora, abbinato a un bikini a quadri e fiori. Comode e robuste, si prestano ai piccoli trekking per raggiungere le spiagge più isolate: non terranno troppo caldo? Giulia De Lellis è bon ton con le ciabatte dal motivo intrecciato in paglia beige di Bottega Veneta (1.100 euro). Logo sbandierato per Eleonora Brunacci Di Vaio, in vacanza con la famiglia. L’influencer trasforma la passeggiata tra gli oleandri in una passerella: le slide Dior (690 euro) nere si fanno notare. Ciabatte da star? Guardale nella gallery.

